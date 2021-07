La Chicuela tiene emotivo reencuentro con Espinoza Paz.

No se puede hablar de la industria televisiva y musical sin Blanca Martínez La Chicuela, nuestra conductora, a quien disfrutamos en la pantalla de Azteca UNO en Corazón Grupero.

En exclusiva para Azteca Digital, con el estilo que la caracteriza, la querida periodista abrió su corazón y nos contó todo sobre su reencuentro con Espinoza Paz.

Y es que, el cantante y compositor, estaba sentido con ella: “No sabía por qué, entonces cuando llegué a la habitación del hotel donde iba a ser la entrevista, lo primero que hice, bueno, le pregunté, que si le podía dar un abrazo, me dijo que sí. Nos abrazamos bien bonito, lamentablemente no tengo fotos ni video”, contó La Chicuela.

“Me lo llevé aparte para que me explicara por qué estaba sentido conmigo, me comentó que vio mi entrevista con otro artista, donde el artista habló mal de él y yo en lugar de haberle dicho ‘sabes qué, es mi amigo, eso velo directamente con él’, pues yo la regué porque cambié el tema de manera despectiva que lo hizo sentir mal a él, que no era importante para mí, lo cual no es así. Toda la vida lo he admirado, desde que lo conocí, lo admiro mucho porque es un hombre muy talentoso y lo conozco desde hace mucho tiempo. Me dio mucho gusto que recordara que el primer premio de su carrera se lo di yo por la canción Mil heridas”, abundó.

“Todo se arregló, bendito Dios aceptó mis disculpas, porque uno se equivoca. Tener un micrófono en la mano es una gran responsabilidad y ahí uno tiene que aceptar cuando se equivoca, yo me equivoqué", sentenció.



Experiencias que marcaron a La Chicuela

A lo largo de su exitosa trayectoria, La Chicuela ha tenido el privilegio de conocer a todas las estrellas de la escena musical, a quienes respeta profundamente; no obstante, hay algunas que la marcaron, tal es el caso de Don Vicente Fernández y Lupe Esparza de Bronco.

“Yo tengo un gran respeto por todos los artistas, pero hay unos especiales con los que me pongo muy nerviosa cuando los tengo que entrevistar, por ejemplo, Don Vicente Fernández quien me ha dado muchas entrevistas y especialmente porque hace mucho le hice una entrevista, que cayó en cinco partes en una revista que yo dirigía. A él le gustó tanto que cuando su compañía hizo una producción especial con un libro, me pidió permiso para usar mi entrevista y yo le dije que no tenía que avisar, que la tomara”, dijo emocionada.

“También Lupe de Bronco que me hizo el honor de ponerme en la serie que se estrenó aquí (México) y que se sigue estrenando en otros países. No me lo esperaba, pero fui la primera jefa de prensa que tuvo Bronco y estoy sumamente agradecida”, agregó.

Un ícono de la talla de nuestra querida Chicuela es una parada obligatoria para un cantante o grupo que busca la consolidación en la escena musical: “Amo mi trabajo, soy una apasionada de el, soy una adicta al trabajo. Llevo más de 30 años trabajando, me apasiona, me encanta. Estoy muy agradecida con Azteca y con la familia Salinas por la oportunidad, con Sandra Smester por esta gran oportunidad”.

Finalmente, envió un mensaje a sus fans que son incondicionales y de todas las edades: “Tienen un lugar en mi corazón, estoy muy agradecida por ese cariño tan incondicional”.