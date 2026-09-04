La Granja VIP Segunda Temporada todavía no comienza y estas 5 rivalidades ya encienden la convivencia

La Granja VIP Segunda Temporada se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre, pero algunos de los participantes presentan rivalidades que comenzaron a encender la previa. El elenco utilizado para esta segunda edición, el cual todavía no fue revelado de forma completa, reúne a varias celebridades que se conocen de anteriores realities y algunas arrastran diferencias que nunca fueron resueltas.

1. Manelyk González y Niurka Marcos vuelven a encontrarse

Manelyk y Niurka coincidieron en La Casa de los Famosos: All-Stars durante 2025. Ambas comenzaron con una relación cercana, pero las diferencias aparecieron conforme avanzó la competencia.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Niurka arrojó a la basura comida que pertenecía a Manelyk y Alejandra Tijerina. Posteriormente, la cubana le entregó tres puntos a la influencer durante una nominación, decisión que fue considerada como una traición a su alianza.

Ahora, Manelyk aseguró que llega dispuesta a hacer “borrón y cuenta nueva”. Sin embargo, advirtió que no permitirá que nadie toque su cabello ni manipule su comida, dos límites que podrían generar nuevas diferencias durante la temporada.

Manelyk ya le puso límites a Niurka antes de entrar a La Granja VIP Segunda Temporada: “No voy a dejar que me agarren el pelo”|La Granja VIP México

2. Ivonne Montero responde a Niurka antes del estreno

Ivonne Montero y Niurka también compartieron un reality en 2022. Aunque inicialmente formaron parte del mismo grupo, su relación cambió cuando la actriz nominó a la cubana. Niurka consideró aquella decisión como una traición y comenzó a referirse a ella como una persona “mustia”.

Las dos hicieron las paces en 2025, pero la confirmación de La Granja VIP Segunda Temporada volvió a encender el conflicto. Niurka utilizó nuevamente ese calificativo al escuchar el nombre de Ivonne.

Montero respondió que se trata de una “narrativa repetitiva” y señaló que su compañera continúa enganchada con situaciones del pasado. No obstante, afirmó que de su parte el enfrentamiento está superado.

3. Natalia Alcocer e Ivonne Montero tienen cuentas pendientes

Natalia Alcocer e Ivonne Montero protagonizaron varias discusiones durante La Casa de los Famosos 2. La Vikinga acusó a la actriz de hablar de una manera frente a ella y cambiar su postura cuando se encontraba con otros participantes.

Ivonne Montero es una de las Granjeras confirmadas para La Granja VIP Segunda Temporada|ESPECIAL

En aquel momento, Natalia la llamó manipuladora, mientras que Ivonne rechazó que fuera una persona falsa. Pese a estos antecedentes, ambas aseguraron que están dispuestas a mantener una relación cordial en La Granja VIP Segunda Temporada.

Sin embargo, Alcocer advirtió que espera que ningún participante utilice a sus hijos para conseguir el apoyo del público. No mencionó directamente a Montero, pero sus palabras fueron interpretadas como una posible indirecta.

4. Kunno no quiere ser amigo de Bicolor

La tensión entre Kunno y Kevyn Contreras “Bicolor” comenzó durante la promoción del programa. El comediante realizó una broma sobre el color de los ojos del influencer y los comparó con el excremento.

Kunno respondió con ironía y aseguró que lo enviaría a limpiar el área de los animales. Más tarde, fue consultado sobre la persona con la que tendría menos química y mencionó directamente a Bicolor.

El creador de contenido explicó que no considera que tengan cosas en común y, por el momento, no tiene interés en construir una amistad con él. La convivencia determinará si el intercambio queda como una broma o se convierte en un enfrentamiento mayor.

5. Alfredo Adame tendrá bajo la lupa a Carlos Trejo

Carlos Trejo y Alfredo Adame mantienen una rivalidad de más de dos décadas. Sus diferencias comenzaron después de que Adame cuestionara públicamente la credibilidad del investigador de fenómenos paranormales y continuaron mediante acusaciones, insultos y desafíos.

Ambos finalmente se enfrentaron sobre el ring en marzo de 2026, pero el combate no terminó con sus diferencias. Tras confirmarse como crítico de La Granja VIP Segunda Temporada, Adame volvió a apuntar contra Trejo al expresar que “empezó a oler feo” cuando escuchó su nombre.

Adame no vivirá dentro de la granja, pero tendrá la responsabilidad de analizar el comportamiento de su histórico rival durante las galas. Por ello, una de las grandes incógnitas será si consigue mantener la imparcialidad o si utiliza su lugar en el panel para continuar el enfrentamiento.