La Granja VIP Segunda Temporada: 10 datos curiosos que hacen único a este reality show

A solo unos días del estreno de la segunda temporada, La Granja VIP ya se apodera de las conversaciones en redes sociales. Y es que no se trata de un reality show cualquiera, estos son 10 datos curiosos que lo hacen único.

El formato ha sido muy exitoso en más de 50 países como Chile, Brasil y Portugal. Los famosos se enfrentan a un entorno rural con actividades y situaciones fuera de lo común, incluso tienen que cosechar y producir sus propios alimentos. Todos los días se realizan distintas dinámicas , por ejemplo: lunes de Capataz, martes de Duelo, miércoles de Asamblea, jueves de Salvación, viernes de Traición y domingos de Gala. Las nominaciones no son anónimas, se realizan frente a frente los días de Asamblea y Traición. Todos los participantes conviven en un solo espacio, por lo que no es sencillo que se formen equipos y alianzas. Hay críticos encargados de sumar a la conversación, en esta ocasión serán Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero. En la segunda temporada el elenco se conformará de 20 participantes y no 16 como la edición pasada. En las galas de eliminación el participante expulsado puede nominar directamente a algún compañero para que quede en riesgo durante la siguiente semana, es decir cada eliminación tiene consecuencias en el juego. La primera temporada se posicionó como uno de los programas de televisión más buscados en Google México durante 2025. En la primera temporada el ganador fue Alfredo Adame que se llevó un premio de 2 millones de pesos.

Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada

La Granja VIP segunda temporada iniciará el domingo 6 de septiembre a las 8 p.m. Toda la actividad podrá seguirse a través de la señal de Azteca Uno y de Disney + desde donde podrá seguirse la transmisión 24/7.

Adán Ramones y Kristal Silva repetirán como los conductores estelares del reality.

