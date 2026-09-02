La Granja VIP Segunda Temporada: 10 datos curiosos que hacen único a este reality show
La segunda edición contará con 20 participantes que renunciarán a la comodidad para intentar ganar un millonario premio
A solo unos días del estreno de la segunda temporada, La Granja VIP ya se apodera de las conversaciones en redes sociales. Y es que no se trata de un reality show cualquiera, estos son 10 datos curiosos que lo hacen único.
- El formato ha sido muy exitoso en más de 50 países como Chile, Brasil y Portugal.
- Los famosos se enfrentan a un entorno rural con actividades y situaciones fuera de lo común, incluso tienen que cosechar y producir sus propios alimentos.
- Todos los días se realizan distintas dinámicas, por ejemplo: lunes de Capataz, martes de Duelo, miércoles de Asamblea, jueves de Salvación, viernes de Traición y domingos de Gala.
- Las nominaciones no son anónimas, se realizan frente a frente los días de Asamblea y Traición.
- Todos los participantes conviven en un solo espacio, por lo que no es sencillo que se formen equipos y alianzas.
- Hay críticos encargados de sumar a la conversación, en esta ocasión serán Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero.
- En la segunda temporada el elenco se conformará de 20 participantes y no 16 como la edición pasada.
- En las galas de eliminación el participante expulsado puede nominar directamente a algún compañero para que quede en riesgo durante la siguiente semana, es decir cada eliminación tiene consecuencias en el juego.
- La primera temporada se posicionó como uno de los programas de televisión más buscados en Google México durante 2025.
- En la primera temporada el ganador fue Alfredo Adame que se llevó un premio de 2 millones de pesos.
Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada
La Granja VIP segunda temporada iniciará el domingo 6 de septiembre a las 8 p.m. Toda la actividad podrá seguirse a través de la señal de Azteca Uno y de Disney + desde donde podrá seguirse la transmisión 24/7.
Adán Ramones y Kristal Silva repetirán como los conductores estelares del reality.