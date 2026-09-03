Manelyk González está lista para regresar a los reality shows y convertirse en una de las participantes de la La Granja VIP segunda temporada, pero su reencuentro con Niurka Marcos promete ser uno de los momentos que más llamen la atención. Aunque la influencer asegura que llega con la intención de hacer un “borrón y cuenta nueva”, también dejó claro que esta vez será mucho más cuidadosa con ciertos límites.

Manelyk González ya tiene claro qué no permitirá en La Granja VIP 2

Antes de comenzar esta nueva aventura, Manelyk reconoció que llega con una estrategia diferente y, sobre todo, con algunas precauciones después de las experiencias que ha tenido en el pasado. Entre ellas, hay dos cosas que parecen ser especialmente importantes para ella: su cabello y su comida.

“Yo voy borrón y cuenta nueva, pero sé qué tengo que hacer y no tengo que hacer”, explicó la participante al hablar sobre su ingreso al reality.

Manelyk incluso señaló que no permitirá que otras personas le agarren el cabello, pues ahora conoce algunas creencias relacionadas con la energía que antes desconocía. “No tengo que dejar que me agarren el pelo”, comentó. Pero esa no fue la única regla que piensa seguir durante su estancia en la competencia. La influencer también aseguró que estará muy pendiente de sus alimentos: “No voy a dejar que toquen mi comida, ni que le echen cosas a mi comida, voy bien protegidita”.

Manelyk González ya le puso límites a Niurka antes de entrar a La Granja VIP Segunda Temporada: “No voy a dejar que me agarren el pelo”|La Granja VIP México

¿Manelyk se está preparando para reencontrarse con Niurka?

Aunque Manelyk no presentó estas declaraciones como una amenaza directa hacia Niurka, sus palabras inevitablemente hacen recordar el historial que existe entre ambas. Por eso, su reencuentro dentro de La Granja VIP 2 ya genera expectativa entre los seguidores del programa.

La propia Manelyk insiste en que su intención es comenzar de cero y no cargar con los conflictos anteriores. Sin embargo, también demuestra que no piensa entrar al reality sin estar preparada para cualquier situación. Su estrategia parece ser sencilla: dejar atrás los rencores, pero mantener límites muy claros. Ahora falta saber si Niurka respetará esas reglas o si la convivencia terminará reavivando las diferencias que ambas protagonizaron anteriormente. Por ahora, Manelyk ya dejó claro que llega a La Granja VIP Segunda temporada dispuesta a convivir, competir y divertirse, pero sin descuidar ni su comida ni su cabello.

