“A la primera, bye": Kunno expresó su opinión sin filtros acerca de sus compañeros en La Granja VIP Segunda Temporada
El creador de contenido se sinceró frente a las cámaras de La Granja VIP Segunda Temporada.
Esta noche luego de la primera gala en la que se eligió al nuevo Capataz, Julio Camejo, Kunno, a quien lo seleccionó el mismo Camejo para compartir suite con él, no tardó en aprovechar los beneficios y se metió al jacuzzi. Ahí, desde el fondo de su corazón declaró abiertamente lo que opina de cada uno de los granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada.