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“A la primera, bye": Kunno expresó su opinión sin filtros acerca de sus compañeros en La Granja VIP Segunda Temporada

El creador de contenido se sinceró frente a las cámaras de La Granja VIP Segunda Temporada.

Esta noche luego de la primera gala en la que se eligió al nuevo Capataz, Julio Camejo, Kunno, a quien lo seleccionó el mismo Camejo para compartir suite con él, no tardó en aprovechar los beneficios y se metió al jacuzzi. Ahí, desde el fondo de su corazón declaró abiertamente lo que opina de cada uno de los granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada.

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