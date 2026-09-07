Adal Ramones les IMPONE nuevas reglas a los Peones y los exhibe cometiendo faltas
Adal Ramones sorprendió hoy durante La Gala de La Granja VIP a los Peones con nuevas reglas y prohibiciones. Por si fuera poco, los exhibió cometiendo faltas.
El gallo cantó y Adal Ramones apareció frente a los Granjeros y los Peones para imponer una nueva serie de reglas, las cuales tendrán que respetar si no quieren ser sancionados severamente. Además, les mostró imágenes donde se ve claramente cómo rompen las reglas.