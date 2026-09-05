Adal Ramones revela las conductas que podrían causar una expulsión de La Granja VIP Segunda Temporada

Cada vez falta menos para el estreno oficial de La Granja VIP Segunda Temporada y Adal Ramones, conductor del reality, dio más detalles sobre esta renovada edición. A pesar de que el conflicto es parte del show según su visión, el presentador aseguró que hay ciertas actitudes que no tolerará durante su programa y que podrían derivar en expulsión.

De acuerdo a Adal Ramones, conductas como insultos o expresiones clasistas, sexistas o xenofóbicas no serán toleradas dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. El conductor advirtió que, para esta segunda edición, la producción contempla sanciones más severas y que una falta grave podría provocar la expulsión del participante que esté en falta.

Adal Ramones advierte qué conductas no serán toleradas en La Granja VIP

“En ‘La Granja VIP’ no podemos dejar que alguien se exprese mal de mujeres y hombres, que sea clasista, que sea sexista, que sea xenofóbico. No, no podemos permitirlo.

Una cosa es que tú tengas que esgrimir argumentos para derrotar a un compañero, dejarlo con la boca abierta y vencerlo, pero otra cosa es insultar por insultar. No lo vamos a permitir. Si llegara a suceder, obviamente lo más seguro es que haya castigos graves e incluso hasta la expulsión”, reveló el presentador de TV Azteca en declaraciones recientes.

Adal Ramones confía en el potencial de La Granja VIP Segunda Temporada

Para esta nueva edición, la granja tendrá a celebridades que están acostumbradas a la polémica y participar de este tipo de dinámicas. Entre las más destacadas se encuentran Niurka Marcos, Carlos Trejo, Manelyk González, Ivonne Montero, Kunno y La Bebeshita. Para Ramones, esta combinación de de figuras tiene un gran potencial para dar un show increíble dentro de la granja.

“Son gente que tiene horas de vuelo recorridas en realities, pero ninguno con animales, con horarios para trabajar ordeñando o recogiendo huevos. Creo que esto va a explotar”, expresó el conductor de La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP Segunda Temporada?

La Granja VIP Segunda Temporada se estrenará el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La gala inaugural podrá verse en vivo por la señal de Azteca UNO, además de la aplicación y el sitio oficial del canal.

A partir de esa noche comenzará oficialmente la convivencia y se conocerá al resto de las celebridades que completarán el elenco. Por su parte, la transmisión 24/7 estará disponible mediante Disney+.