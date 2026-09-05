Manelyk González confiesa qué ha hecho para estar lista para La Granja VIP segunda temporada

Manelyk González está lista para el estreno de la segunda temporada de La granja VIP este domingo 6 de septiembre. La llamada “reina de los realities” dijo que lo único que ha hecho para prepararse previo al show es pensar en sus outfits.

En su aparición en el programa Al Extremo, Manelyk dijo que sabe que habrá peleas, pero dejará los problemas en el pasado, aunque advirtió que si alguno de los participantes los quiere traer al presente estará dispuesta. “Que pase lo que tenga que pasar. Si me tengo que agarrar de las greñas, me agarro de las greñas”

También dijo que entra soltera al reality, únicamente comprometida con el proyecto. No obstante no tiene planes de involucrarse en algún romance con nadie.

Añadió que en Kunno tendrá a su mejor aliado ya que le ha demostrado ser un amigo leal por lo que, dijo, no necesitará de nadie más.

Manelyk González tiene miedo a enfrentarse a las tareas de La Granja

En el pasado Manelyk González ha aceptado que tiene miedo a las gallinas y La Granja VIP le exigirá no solo convivir con esos animales sino con otros más, por lo que se siente temerosa de lo que enfrentará ya que nunca ha realizado actividades como las que exige el reality.

“Son cosas que nunca he hecho en mi vida y que jamás me interesaría saber, pero aquí lo vamos a descubrir”, dijo Manelyk quien pidió a su público que no la dejen sola. “Yo soy medio inútil, pero se los juro que trato de aprender rápido", expresó la

¿Cuándo inicia la segunda temporada de La Granja VIP?

Hasta ahora se ha confirmado la participación de 14 famosos, pero este domingo 6 de septiembre se revelará la lista final de las celebridades que formarán parte de la segunda temporada de La Granja VIP.

Todos los detalles podrán seguirse a través de la señal de Azteca UNO, la aplicación móvil y la página web oficial. Además, a través de Disney + se podrá acceder a la transmisión 24/7 sin censura ni cortes comerciales.

