Adal Ramones volverá a conducir La Granja VIP. ¿Quiénes serán los críticos de la segunda temporada?

Adal Ramones está de regreso para la segunda temporada de La Granja VIP. Una vez más el conductor hará mancuerna con Kristal Silva a lo largo de las semanas y las galas de eliminación. Pero no estarán solos, también habrá feroces críticos.

A lo largo de los días el reality show contará con un panel de jueces que abordará la competencia y la convivencia de los participantes. En la segunda temporada el jurado se conformará por:



Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

El Rey Grupero

Alfredo Adame

Alfredo Adame, ganador de la primera edición de La Granja VIP fue anunciado como parte del jurado durante una conferencia de prensa este miércoles 2 de septiembre y de inmediato causó controversia al declarar "Empezó a oler feo" en referencia a Carlos Trejo con quien tiene una conocida rivalidad.

Las sobrinas en la composta de Alfredo Adame siguen atrayendo la atención de los granjeros|La Granja VIP

¿Quiénes fueron los críticos en la primera temporada de La granja VIP?

Durante la primera temporada de La granja VIP el jurado estuvo integrado por Linet Puente, Lola Cortés, Rey Grupero, Flor Rubio y Ferka.

A lo largo de las semanas, el panel de jueces se encargó de abordar los mejores momentos de la competencia, generar polémica y criticar a los participantes.

Cuándo se estrena la segunda temporada de La granja VIP

Se acerca el arranque de la segunda temporada de La granja VIP. El gran estreno se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre a las 8 de la noche. En la gala inaugural se revelará la lista completa de granjeros y se asignarán las primeras responsabilidades.

El estreno del reality show y todos los detalles de los siguientes días se podrán seguir en Azteca UNO, ya sea a través de los programas o desde la aplicación móvil disponible para celulares con sistemas iOS y Android. También desde el sitio web oficial.

Para tener acceso a todo lo que sucederá, sin censuras ni interrupciones comerciales, Disney + tendrá la transmisión total las 24 horas del día.

