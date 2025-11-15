YA ES OFICIAL: este es el granjero TRAICIONADO por Sergio Mori en La Granja VIP, este viernes 14 de noviembre

Tenemos un nuevo viernes de sorpresas en La Granja VIP: luego de conocer la dinámica de la Doble Traición, ahora tenemos una lista con 4 nominados en la quinta semana del reality show.

Alfredo Adame y César Doroteo son quienes fueron traicionados en esta dinámica y entraron en la placa de nominados.

Alfredo Adame y César Doroteo quedan nominados: así fue la dinámica de la Doble Traición en La Granja VIP

Antes de que Sergio Mayer Mori tuviera que tomar su decisión, Adal Ramones explicó en qué consiste la Doble Traición. Sergio debía salvar a uno de los nominados y traicionar a uno de sus compañeros. Luego, ese granjero traicionado debía nominar directamente a otra persona más. Así tendríamos 4 nominados esta semana.

Sergio salvó a Lis Vega de la nominación, y se determinó que ella no podía ser regresada al cuadro de nominados. También eran inmunes a La Traición 3 personas: Kike Mayagoitia (El Capataz), Sergio Mori (ganó La Salvación el jueves) y Fabiola Campomanes (fue beneficiada por la dinámica del Huevo Dorado).

Quiénes son los 4 nominados de la quinta semana de La Granja VIP

Eleazar Gómez y Manola Díez siguen nominados, con ellos no hubo cambio. Él quedó en la lista desde el lunes, por ser mencionado en El Legado de Jawy, mientras Manola entró a la lista a partir de La Asamblea.

Alfredo Adame y César Doroteo completan el cuadro, al terminar la dinámica de La Traición.

Ya puedes votar por tu nominado favorito de La Granja VIP

Ya están abiertas las votaciones para que puedas salvar al granjero que prefieras entre los 4 nominados. Accede al sitio web oficial o la app TV Azteca En Vivo. Tienes 10 votos para dar a una sola persona o repartir; si contestas una breve encuesta, puedes recibir 10 votos extra.

