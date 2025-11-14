ÚLTIMA HORA: ¿Quién GANA La Salvación y DEJA DE ESTAR NOMINADO en La Granja VIP? Descúbrelo aquí

Llegó la hora de la verdad, la competencia que lo cambia todo en la lista de nominados semanal de La Granja VIP: La Salvación. Tras un momento de adrenalina y emociones al límite, Sergio Mayer Mori fue el ganador y salió automáticamente de la placa de nominados.

Tras una prueba verdaderamente cardíaca, que combinaba coordinación, destreza y velocidad, Sergio Mayer Mori salió triunfante del juego por La Salvación. Lo seguía muy de cerca Eleazar Gómez, de manera que la competencia fue bastante cerrada entre ellos. En los últimos segundos de la competencia, Manola Díez y Lis Vega también se quedaron relativamente cerca de alcanzarlos.

De manera automática, Sergio Mori dejó la lista de nominados y también ganó el beneficio de La Traición. Mañana viernes, él podrá salvar a otro nominado, pero en su lugar deberá nominar directamente a alguien más.

Quiénes son los nominados en la semana 5 de La Granja VIP

Luego de la competencia de La Salvación, siguen nominados Lis Vega, Manola Díez y Eleazar Gómez.

El lunes, la persona nominada fue Eleazar Gómez, debido a El Legado que dejó Jawy tras su eliminación del domingo 9 de noviembre.

El martes quedó nominada Lis Vega, porque perdió El Duelo ante Alfredo Adame. Ellos habían sido seleccionados para competir por Kike Mayagoitia, El Capataz.

El miércoles, por la votación de La Asamblea, quedaron nominados Manola Díez y Sergio Mayer Mori.

