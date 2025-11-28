Alfredo Adame cuenta por qué su mamá le dio un SARTENAZO cuando tenía 12 años. “Me dejó loco”
Alfredo Adame contó algunas anécdotas sobre cómo le regañaban sus padres y la única vez que su mamá le pegó, teniendo 12 años.
Durante el desayuno de este viernes 28 de noviembre, Alfredo Adame compartió con el resto de los granjeros algunas anécdotas de los regaños que alguna vez recibió de sus padres. También Kim Shantal se unió con una anécdota propia.
