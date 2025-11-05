Alfredo Adame da sus mejores consejos para el amor y el dinero en La Granja VIP: “No pierdas la cabeza”

Alfredo Adame se convirtió en el centro de atención gracias a su experiencia y su característico estilo para aconsejar. Entre risas, bromas y comentarios sinceros, el actor ofreció a sus compañeros de La Granja VIP, una sesión espontánea de sabiduría que terminó bautizada como Los consejos del Dr. Corazón Adame.

¿Qué consejos dio Alfredo Adame en La Granja VIP?

Todo comenzó cuando Kim Shantal mientras ayudaba en la cocina, le pidió a Adame que compartiera algunos de sus secretos para la vida. Lo que inició como una plática casual se transformó en una divertida dinámica donde el actor habló de todo, desde la economía, la belleza y el amor, hasta cómo mantener el equilibrio emocional y granjeros como La Bea y Teo se unieron en las peticiones de consejos.

Uno de los consejos que más llamó la atención fue el que dio sobre el manejo del dinero. Adame aseguró que lo más importante es tener control y planeación, al recordar que no se debe gastar sin pensar. Para él, la clave está en cubrir primero las necesidades básicas, ahorrar una parte fija del ingreso y evitar compras impulsivas. “No pierdas la cabeza cuando tengas dinero a la mano”, dijo, para enfatizar la importancia de mantener los pies en la tierra.

¿Qué piensa Alfredo Adame sobre el amor y las relaciones?

El tema del amor también se volvió parte central de la conversación. Adame habló del desamor con un tono de experiencia, pues aseguró que uno debe saber cuándo retirarse de una relación que no lo valora. “No vale la pena gastar energía en quien no te aprecia”, comentó para alentar a sus compañeros a practicar el desapego y enfocarse en su bienestar.

En cuanto a las relaciones de pareja, destacó que la clave está en complacer y compartir. Explicó que cuando ambos se enfocan en hacer feliz al otro, la conexión se fortalece. Además, reveló un toque de humor al hablar de conquistas y detalles románticos, lo que provocó risas entre los granjeros. El momento más divertido fue su respuesta a la cuestión de qué hacer con los enemigos, a lo que el actor sin dudarlo dijo con palabras altisonantes que lo mejor es mandarlos lejos e ignorarlos. Todos los granjeros presentes soltaron la carcajada al darse cuenta de que Alfredo Adame seguía siendo el personaje que esperaban ver desde que entraron a La Granja VIP.

El momento cerró cuando La Bea dio voz a su nuevo personaje: “Estos fueron los consejos del Dr. Corazón Adame”. Una sesión que, entre carcajadas y anécdotas, dejó a todos con una mezcla de reflexión, diversión y el clásico toque del granjero más directo de la casa.