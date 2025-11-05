Manola Díez se sinceró con El Patrón sobre su salud: “Quizá debería ir al médico”

En medio del ambiente festivo que se vivió tras el homenaje de Jawy a su novia Daniela, La Granja VIP tuvo un momento de pausa y reflexión. Lejos de las bromas y las dinámicas del día, Manola Díez decidió abrirse con El Patrón sobre un tema muy personal, su salud física y emocional.

¿Qué le confesó Manola Díez a El Patrón en La Granja VIP?

Mientras algunos granjeros seguían comentando el evento, Manola y El Patrón se quedaron a solas, y fue entonces cuando ella habló de los malestares que ha sentido en las últimas semanas. Con una mezcla de sinceridad y agotamiento, confesó que atraviesa por la menopausia y que los síntomas se han intensificado desde que está en La Granja VIP. Reconoció que, aunque ha buscado apoyo profesional para su salud mental, aún no ha acudido al ginecólogo para revisar su estado hormonal, algo que ya lo considera necesario.

El Patrón, lejos de mostrarse indiferente, fue empático con la granjera que se ha visto envuelta en varias polémicas . Relató una experiencia similar con su esposa, quien también sufrió un fuerte desequilibrio hormonal debido a unos miomas. Durante ese tiempo, las emociones de su pareja estaban desbordadas, y él no sabía cómo reaccionar. Aquella vivencia lo hizo entender mejor lo que Manola describía, lo que le permitió ofrecerle palabras de apoyo, así como una mejor comprensión.

¿Cómo ha enfrentado Manola Díez los síntomas de la menopausia?

Manola fue clara al decir que la ansiedad y la angustia han sido constantes en su vida, pero que ha tomado acción buscando tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, en lo físico, reconoce que ha postergado la atención médica especializada. La convivencia en La Granja VIP , con sus retos y presiones, ha amplificado sus sensaciones, y en medio de esa vulnerabilidad encontró el espacio para expresar que probablemente ha llegado el momento de ver a un médico.

El Patrón, como pocas veces se ha visto, además de escucharla, también validó lo que Manola siente. Confesó que en esta experiencia dentro de La Granja VIP ha llorado más de una vez y que comprende lo difícil que puede ser navegar por emociones intensas mientras se intenta cumplir con las exigencias diarias.

Ese breve, pero significativo momento mostró otra cara del programa, la de los vínculos reales, donde el juego se detiene para dar paso a la empatía.

