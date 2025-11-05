Alfredo Adame presume carrera de modelo y un Récord Guinness. “Llegué a tener 12 comerciales en un mismo momento”

En La Granja VIP, todos los días descubrimos cosas nuevas sobre las celebridades que decidieron experimentar la vida de campo. Esta mañana, Alfredo Adame le presumió a Kim Shantal que, antes de convertirse en un exitoso actor y conductor, también fue un conocidísimo modelo de comerciales.

Alfredo Adame dice que tiene un Récord Guinness como modelo

“Soy el modelo a nivel mundial que más comerciales ha tenido al aire”, le dijo el “Golden Boy” a Kim Shantal cuando ella puso en duda que él supiera modelar. Adame invitó a la gente a buscar en internet para comprobar esta información.

“Para mí que eres charlatán”, respondió Kim, por lo que Alfredo Adame se vio “obligado” a contar su historia. Dijo que 8 años antes de empezar a trabajar en televisión ya modelaba, y que llegó a anunciar trajes de baño y catálogos de ropa.

El “Golden Boy” narró que su llegada al mundo del modelaje se dio por una novia que tenía cuando era sobrecargo, quien hacía comerciales. Un día lo invitó a un casting y lo invitaron a pasar; se trataba de una campaña navideña para un brandy, que constaba de 7 comerciales. Él asegura que le llamaron a los 2 días y se había quedado con el protagónico de todos los comerciales.

En ese entonces Adame se encontraba estudiando aviación y trabajaba como sobrecargo. “Me iba a un vuelo, regresaba y me echaba 2 ó 3 comerciales”.

Sus ganancias siendo modelo le ayudaron a pagar la carrera, pues en esa época se había distanciado de su papá. “El pago más alto que había en los comerciales para un protagonista eran 3 mil pesos, a mí me pagaban de 12 mil a 15 mil”, dijo.