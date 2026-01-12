Frente Frío 27: A esta hora lloverá en distintos estados del país hoy martes 13 de enero

Un día más ha llegado y, con ello, la posibilidad de que distintos estados de la República Mexicana sufran ante las inclemencias del clima derivadas del Frente Frío 27 . Ante este hecho, en los próximos párrafos conocerás qué lugares serán afectados por las lluvias este martes 13 de enero del 2026.

Como sabes, el Frente Frío 27 ha traído consigo consecuencias importantes en cuanto a efectos del clima se refiere. Las lluvias y las bajas temperaturas se harán presentes en varios estados del país durante este martes 13 de enero, por lo que es preciso que conozcas más detalles al respecto de este hecho.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 27 hoy martes 13 de enero?

Según detalla el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Oaxaca y Veracruz sufrirán de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, mientras que otros como Tabasco y Chiapas vivirán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, por lo que es preciso que sigas las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

|CONAGUA

Nayarit, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo tendrán que lidiar con intervalos de chubascos de 0.1 a 5 mm, mientras que Nuevo León y Coahuila podrían sufrir lluvia engelante y el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Michoacán y Jalisco vivirán lluvias aisladas.

Finalmente, el Frente Frío 27 también generará mínimas de -15 a -10 grados con heladas en las zonas serranas de Durango, así como mínimas de -10 a -5 grados en las zonas serranas de Chihuahua. Sonora, Baja California, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala y el Estado de México vivirán mínimas de -5 a 0 grados.

¿Hacia dónde se desplazará el Frente Frío 27 este día?

La Conagua establece que este Frente Frío 27 tendrá la capacidad de extenderse hacia la Península de Yucatán y el Mar Caribe , hecho que generará lluvias intensas, puntuales y muy fuertes en esta zona. Del mismo modo, una masa de aire polar en el noreste del país generará un marcado descenso en la temperatura.