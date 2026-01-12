5 diseños de uñas elegantes que debes hacerte para el 14 de febrero

Apenas llevamos un par de semanas de iniciar el año, pero es una realidad que el tiempo se va volando en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de poco tiempo vamos a estar celebrando el 14 de febrero ; por esa razón es importante saber qué diseños de uñas vamos a usar en la celebración.

Para que no te estreses, te detallaremos algunos estilos elegantes que puedes seleccionar, los cuales te ayudarán a lucir espectacular en la fiesta y con todo el 'mood' del momento.

¿Qué diseños de uñas hacerte?

En la actualidad existen todo tipo de diseños de uñas que podemos usar para el 14 de febrero, estilos elegantes que son versátiles, ya que se adaptan a cualquier lugar y outfit que tengamos puesto. Es así que te recomendamos emplear los siguientes:

Un francés en forma de corazón: El estilo francés siempre es elegante; pide que lo hagan en forma de corazón rosa o rojo para tener el ambiente romántico.

Estilo darks: Si no eres fan de llevar colores muy vivos, puedes optar por el negro. Pide que te hagan pequeños corazones negros con tonalidades ahumadas.

Polkadot con cat eye: ¡2 en 1! Pide que te hagan un cat eye de base y encima dibujan patrones de corazones pequeños. Sencillo y llamativo al mismo tiempo.

Minimalista: Pide que en todas las uñas dibujen un color blanco o “cloud dancer”, para después ser decorado con un diminuto corazón.

Más creatividad: Si no le temes a lo colorido, aprovecha la ocasión. Solicita que en cada uña te agreguen algo diferente, ya sea un corazón, un moño, un french o glitter.

¿Qué se celebra el 14 de febrero?

En este punto sería muy raro que no sepas qué celebración se festeja el 14 de febrero. No olvidemos que es el Día de San Valentín o el Día del Amor y la Amistad. Fecha en la que todos los establecimientos se llenan de corazones, globos y ramos de rosas.

Usualmente pensamos que es una celebración exclusivamente para los enamorados, pero debemos recordar que también celebra el cariño que sentimos hacia nuestra familia, amigos o mascotas. Todos estamos invitados a la gran celebración. Escoge el diseño de uñas elegantes que más te guste para que lo portes en la importante fiesta del año.