“Pin$% viejillo guango”: ¿por qué inició la PELEA entre Alfredo Adame y El Patrón, y qué se dijeron?

Lo que parecía uno de los momentos más tranquilos del día en La Granja VIP, y todavía a varias horas de que se lleve a cabo La Asamblea, se convirtió en una acalorada discusión entre Alfredo Adame y El Patrón.

Así fue la pelea entre El Patrón y Alfredo Adame en La Granja VIP

Todo comenzó en la segunda clase que tuvieron los granjeros para aprender a preparar tortillas desde cero, conociendo el proceso del nixtamal. Alfredo Adame dejó caer por accidente un recipiente metálico que estaba lleno, y culpó a Manola Díez porque había soltado el recipiente antes de que él pudiera agarrarlo bien.

Esto último enojó a El Patrón, quien le exigió a Adame que aceptara su error y no culpara a alguien más. "Sé hombrecito", le dijo, mientras el "Golden Boy" respondió: "no me quieran achacar todo, pend%& no soy".

Los dos granjeros se hicieron de palabras y comenzaban a alzar la voz cuando Cristóbal, su instructor en el proceso de nixtamalización, intentó detener la discusión. "Cuando se calmen, continuamos", sugirió, y luego propuso enseñarle a todos cómo usar un metate.

Parecía que todo se había calmado, pero la pelea reinició con reclamos hablando por lo bajo; "no estoy loco, más bien estás pend$&%", le decía Adame a El Patrón. La Bea y Sergio Mayer Mori intentaban prestar atención a Cristóbal, pero los otros dos granjeros volvieron a alzar la voz. "¿Por qué no se pelean allá?", intervenía Sergio.

"Mucho cuidado, vuelves a decirme una de esas palabras y lo vas a tener que respaldar", le dijo El Patrón a Alfredo Adame. También lo acusó de "cobarde" y "poco hombre".

Parecía que la situación podía escalar cuando Alberto del Río exclamó: "pin%& viejillo guango… en 3 segundos estás en el piso babeando, tirando patadas de bicicleta". Adame le respondió: "antes de que me toques la cara te reviento el hocico". Para este punto, más granjeros estaban interviniendo para detener la discusión, entre ellos La Bea y Kike Mayagoitia.

