Aristeo Cázares: este es el nivel de estudios del campeón de Exlatón México y hermano de Ernesto

Aristeo Cázares, hermano de Ernesto Cázares , se ha convertido en uno de los participantes más queridos a lo largo de las temporadas de Exatlón México. Sin embargo, muy pocos conocen su vida privada, incluyendo su nivel de estudios y su trabajo fuera de la competencia.

El propio atleta, de 30 años, ha revelado que es experto en parkour, disciplina que practica desde que era niño y que actualmente ejerce de manera profesional, representando a México en diversas ocasiones. Esta habilidad le ha permitido destacar en el reality de Azteca, principalmente en las pruebas contrarreloj.

Sobre sus estudios, se sabe que cursó la universidad; no obstante, se desconoce la licenciatura de la que egresó. Su hermano Ernesto, por su parte, estudió únicamente hasta la preparatoria en Veracruz, estado en el que ambos nacieron.

Aristeo Cázares entró como refuerzo en Exatlón México 2026, pero salió por una lesión.|(Instagram @ariscazares)

¿A qué se dedica Aristeo Cázares?

Lo que sí es un hecho es que el nivel de profesionalismo de Aris lo ha llevado a formar parte de los Sky Brothers, además de desempeñarse como maestro de parkour y calistenia, especialmente para niños. Asimismo, se ha aventurado como expositor y orador.

El deportista también se ha mantenido activo en redes sociales, donde ha reunido a más de 1.1 millones de seguidores en Instagram. Ahí no solo comparte sus rutinas de ejercicio, proyectos con marcas y actividades con Sky Brothers, sino que también interactúa con sus fans y muestra sus viajes.

Así fue como Aristeo Cázares ganó Exatlón México 2019

Aristeo Cázares se coronó en la rama varonil de Exatlón México 2019, imponiéndose a Pato Araujo en el circuito final, donde ambos pusieron a prueba sus habilidades de clavado, parkour y coordinación.

En todo momento, Aris —apodado ‘Aguileón’— dominó la prueba y su perfecta puntería le dio la victoria definitiva. El marcador final fue 3-0 a favor de Cázares.

Aquella temporada marcó un antes y un después en su carrera profesional, la cual despegó al abrirle oportunidades que ha sabido aprovechar a lo largo de los años.

En la temporada 2025-2026, Aristeo Cázares entró como refuerzo para el equipo Rojo. Sin embargo, tuvo que salir de la competencia por un problema en el pie, por lo que tendría que someterse a una cirugía.