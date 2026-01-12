5 peinados fáciles para niña que puedes intentar en la semana

Para quienes tienen hijas, nietas o sobrinas, es usual que busquen mil opciones de peinados fáciles , buscando que siempre se vean bien y sean sencillos para la semana, ya sea para que se usen en un día normal o para ir a la escuela.

Es así que te vamos a explicar 5 alternativas diferentes para niña que puedes intentar, siendo alternativas para aplacar el pelo rebelde y que siempre luzcan un aspecto elegante. Toma nota de las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Qué peinados para niñas puedo intentar?

Por suerte, en la actualidad es posible encontrar peinados fáciles para niña, opciones ideales para aquellas personas que buscan alternativas cómodas para las menores y que puedan usar en cualquier jornada que tengan. Puedes intentar las siguientes recomendaciones para la semana:

Media cola : Un peinado que nunca falla por lo sencillo, además de ser una alternativa que te permite traer una parte del pelo suelto y la otra porción recogida.

: Un peinado que nunca falla por lo sencillo, además de ser una alternativa que te permite traer una parte del pelo suelto y la otra porción recogida. Media cola con coletas : Vamos a realizar una media cola, pero la vamos a dividir en dos para sujetarlas con ligas. Ya sea que lo dejes así o hagas trenzas superiores.

: Vamos a realizar una media cola, pero la vamos a dividir en dos para sujetarlas con ligas. Ya sea que lo dejes así o hagas trenzas superiores. Coleta de caballo con trenzas : Si estás aburrida de las clásicas coletas, puedes hacer una alternativa diferente. Antes realiza 2 trenzas superiores y sujétalas a la coleta principal.

: Si estás aburrida de las clásicas coletas, puedes hacer una alternativa diferente. Antes realiza 2 trenzas superiores y sujétalas a la coleta principal. Moños : Si de verdad no tienes mucho tiempo, haz una coleta de pelo y decórala con un moño; será un elemento básico que te ayudará a darle un aspecto más cute.

: Si de verdad no tienes mucho tiempo, haz una coleta de pelo y decórala con un moño; será un elemento básico que te ayudará a darle un aspecto más cute. Un clásico de clásicos: Otra alternativa rápida y sencilla son las clásicas trenzas. Realiza una coleta larga y entrelaza el pelo en una trenza. Puedes darle un mejor aspecto con algún moño que tengas o listón.

¿Cómo cepillar el pelo correctamente?

Es usual que al momento de hacer los peinados fáciles de niña podamos ser un poco bruscas al cepillar el pelo, causando dolorosos jalones de cabello al querer desenredar la larga o corta melena.

Para evitar esos episodios dolorosos, recuerda que hay que ir desenredando mechones desde las puntas para después empezar a cepillar más arriba hasta llegar a la raíz. No solo evitarás el dolor, también vas a prevenir que se rompan las puntas. Escoge la opción favorita para que lo puedas intentar en la semana .