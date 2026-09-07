Azalia Ojeda EXPLOTA contra Mónica Escobedo por desperdiciar la comida de La Granja VIP Segunda Temporada
“La Negra” encontró una manzana a medio comer en la cocina, que había sido tomada por Mónica, y le recriminó por desperdiciar la comida
Azalia Ojeda encontró una manzana a medio comer en la cocina y no pudo contenerse de la bronca. “La Negra” salió en busca de Mónica Escobedo, quien había tomado la manzana para comer, y le recriminó por desperdiciar la comida. Un momento tenso que paralizó a La Granja VIP Segunda Temporada.