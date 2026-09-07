Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Azalia Ojeda EXPLOTA contra Mónica Escobedo por desperdiciar la comida de La Granja VIP Segunda Temporada

“La Negra” encontró una manzana a medio comer en la cocina, que había sido tomada por Mónica, y le recriminó por desperdiciar la comida

Azalia Ojeda encontró una manzana a medio comer en la cocina y no pudo contenerse de la bronca. “La Negra” salió en busca de Mónica Escobedo, quien había tomado la manzana para comer, y le recriminó por desperdiciar la comida. Un momento tenso que paralizó a La Granja VIP Segunda Temporada.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada Azalia Ojeda Mónica Escobedo: