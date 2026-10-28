¿Bebeshita es un escudo? Daniela Alexis revela cómo enfrenta el rechazo en La Granja VIP

Daniela Alexis, conocida como Bebeshita, habló en La Granja VIP sobre el rechazo que ha enfrentado por su forma de ser. Durante la dinámica “El monstruo que llevo dentro”, la participante explicó cómo ha lidiado con las críticas y abrió una pregunta sobre su identidad pública: ¿su apodo también le permite tomar distancia de los comentarios que le duelen?

¿Qué contó Bebeshita sobre el rechazo en La Granja VIP?

Al escoger la palabra “rechazo”, Alexis recordó que antes de trabajar en el medio se preocupaba por la opinión de los demás. Las dudas abarcaban su manera de vestir, de hablar y de pensar, hasta llegar a una inquietud más personal: si aceptarían a Daniela.

Según relató, su exposición pública estuvo acompañada por una decisión: mostrarse como era, incluso sin maquillaje o en situaciones en las que pudiera hacer el ridículo. Explicó que Bebeshita nació con una frase que resumía esa postura: “Me vale lo que piense la gente de mí”.

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Sin embargo, esa determinación no hizo desaparecer las críticas. La granjera contó que algunos amigos le han pedido modificar aspectos de su comportamiento, incluida su manera de hablar. Ante esos cuestionamientos, defendió que no tiene que cambiar lo que es ni lo que quiere ser para recibir cariño.

“Si quien me quiera, me va a querer como soy”, expresó durante su intervención. También reconoció que enfrentar el rechazo le ha costado mucho trabajo y que continúa luchando con él día con día.

¿Bebeshita es un personaje que protege a Daniela Alexis?

Durante la conversación le preguntaron si ese alter ego había surgido para evitar que el rechazo le doliera tanto. Su respuesta dejó abierta una distinción entre la forma en que se presenta ante el público y cómo se reconoce a sí misma.

“Pues tal vez no es un personaje, es yo misma”, respondió. Después planteó que describir a Bebeshita como un personaje podría ser una explicación que da a los demás, aunque en realidad esa personalidad siempre haya formado parte de ella.

Más adelante, Daniela expresó la idea que conecta con la posibilidad de usar el apodo como un escudo: “Tal vez la gente ya no se burla de Daniela, ahora se burlan de Bebeshita”.