Participante de La Granja VIP Segunda Temporada se fractura las costillas a días del estreno

Daniela Alexis mejor conocida como “La Bebeshita” sorprendió con una inesperada confesión sobre su nueva figura. La influencer quien recientemente fue confirmada como una de las participantes de La Granja VIP Segunda Temporada contó que se sometió a un procedimiento estético donde se fracturó las costillas para conseguir una cintura más marcada.

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Tras su revelación como granjera acudió a Al Extremo y frente a Vanessa Claudio y Alex Garza, la exparticipante de Enamorándonos habló sobre su transformación física y aseguró que lleva aproximadamente un mes desde que se había realizado el procedimiento.

“Tengo un mes que me fracturé las costillas para tener más cinturita y así voy a entrar a La Granja”, declaró la influencer.

Las palabras de la influencer llamaron la atención especialmente porque su ingreso al reality implicará enfrentarse a actividades físicas y laborales propias de la competencia por lo que le preguntaron de cómo protegería su cuerpo durante los retos ya que esta temporada vendrá “doblemente animal”, a lo que ella respondió inmediatamente que utilizará faja para evitar que la zona se moviera.

Finalmente “La Bebeshita” también aseguró estar emocionada por formar parte de esta nueva temporada ya que disfruta convivir con animales. Incluso contó que tiene un cerdito al que llama “Albondigita” y en tono de broma expresó que buscaría la forma de llevarlo con ella.

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¿En qué consiste la remodelación de costillas para reducir la cintura?

Aunque La Bebeshita utilizó el término “me fracturé las costillas”, existen procedimientos estéticos conocidos como remodelación costal (rib remodeling) que buscan modificar la posición de las costillas inferiores para conseguir una cintura visualmente más estrecha.De acuerdo con la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (ASPS), una de las técnicas consiste en realizar pequeñas incisiones y crear una fractura controlada o corte parcial en las costillas inferiores para posteriormente reposicionarlas.

La recuperación depende de la técnica utilizada, la cantidad de costillas intervenidas y las condiciones particulares de cada paciente. En procedimientos de remodelación costal, la ASPS señala que suele utilizarse una faja o corsé posquirúrgico durante aproximadamente tres meses, con el objetivo de estabilizar el torso mientras el hueso se consolida en su nueva posición.