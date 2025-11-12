inklusion logo Sitio accesible
¡Las estrategias quedan claras! El Cacaraqueo se puso bueno y salieron chismes

Teo, La Bea y Kim Shantal se reunieron para traernos el cacareo más chismoso de toda La Granja VIP: hasta El Capataz salió confesando cosas.

Kim Shantal
César Doroteo
La Bea
