“Ahi ya no": Carlos Trejo confiesa que ya no investiga esto por una terrible razón en la Granja VIP Segunda Temporada

En una plática íntima dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, Carlos Trejo se sinceró sobre los límites de su carrera paranormal. El cazafantasmas confesó con firmeza: “Ahí si ya no”, al revelar que dejó de investigar exorcismos por completo debido a las terribles e intensas experiencias que le tocó vivir en el pasado durante esos oscuros procesos.