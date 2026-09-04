La coincidencia que une a Paulina del Campo con Juan Gabriel antes de La Granja VIP Segunda Temporada

La Granja VIP Segunda Temporada todavía no comienza oficialmente, pero la Experiencia 24/7 ya dejó momentos que despertaron la curiosidad del público. Uno de ellos tuvo como protagonista a Paulina del Campo, quien recordó parte de la difícil infancia que atravesó Juan Gabriel antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la música mexicana.

La cantante habló sobre la historia de Alberto Aguilera Valadez, nombre verdadero del intérprete de “Querida”. Sin embargo, su interés no es casualidad. Paulina y Juan Gabriel comparten una coincidencia que explica la admiración que siente por el artista y la forma en la que su música influyó en su carrera.

La conexión de Paulina del Campo y Juan Gabriel con Ciudad Juárez

Paulina del Campo es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad que también fue fundamental en la vida de Juan Gabriel. Aunque el Divo nació en Parácuaro, Michoacán, llegó a territorio juarense durante su infancia y fue allí donde comenzó a construir su identidad personal y artística.

El cantante desarrolló un vínculo tan grande con el lugar que terminó siendo conocido como el Divo de Juárez. Allí enfrentó algunos de los episodios más complicados de su niñez, descubrió su pasión por la música y dio sus primeros pasos antes de alcanzar la fama.

Paulina también creció rodeada por la cultura musical de Ciudad Juárez. Desde pequeña escuchó en casa canciones de Juan Gabriel, José José, Rocío Dúrcal, Amanda Miguel y Beatriz Adriana, artistas que posteriormente se convirtieron en referencias para su propia propuesta.

Paulina del Campo recordó la difícil infancia de Juan Gabriel

Durante la Experiencia 24/7 de La Granja VIP, Paulina recordó que Juan Gabriel no tuvo una infancia sencilla. Alberto Aguilera ingresó cuando era niño a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores de Ciudad Juárez, institución en la que permaneció durante varios años.

Fue precisamente en ese lugar donde conoció a Juan Contreras, maestro de hojalatería que se transformó en una figura paterna para él. Contreras también le enseñó música y lo ayudó a desarrollar el talento que más adelante lo llevaría a convertirse en un fenómeno internacional.

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Esa relación incluso influyó en la creación de su nombre artístico. Alberto eligió “Juan” como homenaje a su maestro, mientras que “Gabriel” fue tomado del nombre de su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez.

Juan Gabriel fue una influencia para la carrera de Paulina del Campo

La conexión entre ambos no termina en Ciudad Juárez. La música de Juan Gabriel acompañó a Paulina desde su infancia y forma parte de las influencias que marcaron su camino como intérprete de música mexicana.

Del Campo construyó una propuesta ligada al mariachi y al regional mexicano, aunque incorporó elementos como la tuba, la tarola y el requinto. Su repertorio incluye canciones propias y versiones de temas conocidos, manteniendo presente la tradición musical con la que creció.