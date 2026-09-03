Así deben ordeñar una vaca los participantes de La Granja VIP Segunda Temporada, según Tío Pepe

El Tío Pepe regresó a La Granja VIP en esta Segunda Temporada y su primera aparición sucedió durante la Experiencia 24/7. En esta dinámica, una serie de influencers están experimentando qué se siente ser granjero por un día antes del estreno oficial. Una parte de ellos ya conocieron algunos de los trabajos que se llevaran a cabo en la granja, siendo una de ellas ordeñar vacas.

Ordeñar vacas será una de las tareas que deberán afrontar los participantes de La Granja VIP a lo largo de la temporada. En este contexto, el Tío Pepe utilizó su sabiduría para transmitírselas a los influencers que forman parte de la Experiencia 24/7. Allí reveló que la clave está en lubricar las manos con la leche para que el trabajo sea más llevadero.

Tío Pepe explica cómo ordeñar una vaca en La Granja VIP

“Cuando sale leche, la ponemos en nuestra mano. Nos sirve para lubricar y cuando nuestra mano está lubricada con la misma leche, entonces podemos ir ordeñando cada una de las tetillas”, explicó el mayoral. La reacción de los influencers fue imperdible, ya que no están acostumbrados a este tipo de actividades.

Qué participantes deberán ordeñar vacas en La Granja VIP

Esta actividad será trabajo de los peones. Cabe recordar que el peón es el eslabón más bajo dentro de La Granja VIP Segunda Temporada, quienes tendrán que realizar las tareas más forzosas y exigentes de la semana.

El peón deberá levantarse más temprano que el resto de granjeros con el objetivo de recolectar huevos y ordeñar a las vacas para preparar el desayuno. En la primera temporada, fue el Tío Pepe quien se encargó de enseñarles la técnica y supervisar su trabajo.

Cuándo inicia la Segunda Temporada de La Granja VIP

La espera está muy cerca de llegar a su fin. La Granja VIP Segunda Temporada se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La gala podrá verse a través de la señal de Azteca UNO, así como en la aplicación y el sitio oficial de la televisora.

Durante el programa inaugural se conocerá al elenco completo de celebridades y se repartirán las primeras responsabilidades dentro de la granja. Además, el público podrá seguir la convivencia mediante la transmisión 24/7 disponible en Disney+. Adal Ramones y Kristal Silva estarán nuevamente al frente de la conducción del reality.