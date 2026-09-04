¿Cómo fue la pelea de Kim Shantal y Queen Buenrostro? Super Trucha cuenta TODO en La Granja VIP Segunda Temporada

Entre las rivalidades más fuertes en el mundo del internet, sin lugar a dudas está la de Kim Shantal con Queen Buenrostro, quienes pasaron de ser amigas cercanas a no poder ni verse. Y es que según contó Super Trucha en su paso por La Granja VIP Segunda Temporada, él ya se dio cuenta de que no piensan reconciliarse y esto quedó claro durante el último encuentro que tuvieron para debatir.

Esto porque hace apenas unas semanas se habrían encontrado para grabar un episodio del podcast "Los talegones", pero las cosas se salieron de control cuando estaban intercambiando opiniones, al grado de que supuestamente estuvieron a punto de irse a los golpes. "Muy fuerte. Casi se agarran de las greñas", explicó el youtuber.

Sin embargo, no quiso entrar en detalles adicionales sobre si Kim y Queen realmente se pelearon, pues el capítulo todavía no se estrena y no estuvo dispuesto a revelar las primicias que consiguió junto a Juan de Dios Pantoja y Tony M, sus compañeros del programa.

¿Por qué se pelearon Kim Shantal y Queen Buenrostro? Así fue su polémico triángulo amoroso con Suavecito

La historia de Kim Shantal y Queen Buenrostro se remonta a la época en la que ambas formaban parte del equipo de "Badabun", donde empezaron en redes sociales y se hicieron famosas gracias al contenido que realizaban para el canal. En ese momento, eran muy unidas y tenían una buena amistad, tanto que llegaron a decir que eran "las mejores amigas" y compartían mucho tiempo entre viajes, colaboraciones y fiestas.

Por su parte, en una entrevista para Elliot Media, Kim aseguró que se alejó de Queen porque ya no tenían nada en común y porque ya se habían equivocado varias veces, pero que no le deseaba el mal. Incluso, aseguró que trató de apoyarla cuando terminó con Brandon Castañeda, pero luego se arrepintió cuando vio la actitud que tomó con todos los que quisieron ayudarla.

Kim Shantal y Queen Buenrostro protagonizaron un triángulo amoroso con “Suavecito”|ESPECIAL

Sin embargo, luego la enemistad se volvió real porque Queen Buenrostro empezó un noviazgo con Luis Eduardo Guillén, que antes había sido la pareja de Kim. Lo que nadie vio venir, es que por cosas del destino, terminarían en un triángulo amoroso y la Granjera de La Granja VIP, se reencontró con "Suavecito" y volvieron a tener un romance, olvidándose por completo de la historia con la que había sido su mejor amiga.