“No puedes tener favoritos”: Natalia Alcocer lanza FUERTE crítica a Flor Rubio previo a La Granja VIP Segunda Temporada

Las rencillas en La Granja VIP Segunda Temporada ya se desataron y no solo están haciéndose presentes entre los Granjeros, sino que terminaron afectando también a Flor Rubio, que formará parte del equipo de críticos. Para muestra, la furiosa postura de Natalia Alcocer, quien se habría molestado por cómo manejó el tema de Ivonne Montero y hasta la señaló de tener favoritismos desde antes de empezar el programa.

"Pensé que te tardarías un poco más en enseñarnos qué animal eres. OJO: eres CRÍTICA, no puedes tener FAVORITOS. No me sorprende ver esto, solo pensé que no iba a ser tan rápido", escribió "La Vikinga" en su cuenta oficial de Instagram.

Natalia Alcocer ya está causando polémica en La Granja VIP Segunda Temporada|ESPECIAL

¿Por qué Natalia Alcocer se enojó con Ivonne Montero? El pleito que marcó su regreso antes de La Granja VIP Segunda Temporada

Toda esta polémica batalla entre Ivonne Montero y Natalia Alcocer en la que Flor Rubio resultó involucrada, se desató a raíz que de la periodista de espectáculos señaló que "el reality ya había empezado" e hizo referencia a las declaraciones que hizo "La Loba". Esto porque cuestionó los comentarios de "La Vikinga" diciendo que no se valía meter a los hijos y le recordó que ella no ganó un programa anterior por eso y que no tenía sentido que volviera a mencionarlo.

De modo que no solo lanzó ataques en contra de la conductora, sino que retomó las palabras de Ivonne y le advirtió que en La Granja VIP Segunda Temporada de nada le serviría victimizarse. "Justificación dada, culpabilidad manifiesta. El público no es tonto y la misma historia no se la traga dos veces", apuntó la polémica personalidad.

Y con Flor Rubio, Natalia Alcocer le reprochó que no le diera el crédito de haber desatado toda esta controversia. "Que te quede claro que la que empezó el reality fui yo, la que dio donde se necesitaba para que respondiera, fui yo. Y no fue una respuesta ni a mí ni a Niurka, nos usa como excusa para el público que vio algo que no encajó", fueron algunos de los dardos soltó.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjeros y será en el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada el próximo domingo 6 de septiembre, cuando se conozcan todos los nombres.