Cómo se llama la canción que Lola Cortés le dedicó a Alfredo Adame en La Asamblea de La Granja VIP

Lola Cortés dejó a todos impactados con su participación en La Asamblea del 5 de noviembre, dentro de La Granja VIP. Ella le dio su voto de nominación a Alfredo Adame pero, cuando Adal Ramones le pidió sus razones, ella recitó la letra de una canción que describe a un hombre como "estúpido engreído". A continuación te contamos más sobre su elección.

Lola Cortés le dedicó "Ese hombre" a Alfredo Adame, para nominarlo en La Granja VIP

Tanto los granjeros y los críticos en el foro de La Granja VIP como el público, quedaron boquiabiertos con las palabras que escogió Lola Cortés para nominar al "Golden Boy".

“Ese hombre que tú ves ahí, lo conozco como a mí. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta, caprichoso, un payaso vanidoso, inseguro de sí mismo. Falso, malo, rencoroso. Que no tiene corazón”. Este fue el fragmento de canción que Lola escogió para describir a Adame.

Se trata de "Ese hombre", canción que lanzó la intérprete española Rocío Jurado en 1979 y alcanzó muchísimo éxito desde ese año y durante la década de los 80. Es una composición del también español Manuel Alejandro.

Aunque Lola Cortés utilizó el tema en el contexto de un reality show hacia uno de los participantes, en realidad "Ese hombre" es una canción de despecho. Se dice que Rocío Jurado se la dedicó a su primer esposo, el boxeador Pedro Carrasco.