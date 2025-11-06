Del “payaso vanidoso” al “cierra la boca para comer”: Las nominaciones MÁS EXPLOSIVAS de La Granja VIP el 5 de noviembre
¡Sirvieron hasta para llevar! Por si te lo perdiste, estas fueron las nominaciones más explosivas y polémicas que hubo en La Asamblea de La Granja VIP.
La Asamblea de anoche, 5 de noviembre, nos mantuvo completamente al filo del asiento. Tuvimos una nominación explosiva tras otra y, cuando creíamos que las cosas no se podían encender más, llegaba alguien a robarse la atención. Por si te lo perdiste, a continuación recopilamos los enfrentamientos que nos dejaron boquiabiertos.
Las nominaciones más fuertes de La Granja VIP, el 5 de noviembre
Lola Cortés se va contra Alfredo Adame
Para nominar, Lola Cortés seleccionó a Alfredo Adame. Pero, cuando Adal Ramones le pidió su razón para otorgar el voto, ella respondió con la letra de una canción: “ese hombre que tú ves ahí, lo conozco como a mí. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta, caprichoso, un payaso vanidoso, inseguro de sí mismo. Falso, malo, rencoroso. Que no tiene corazón”.
Adame respondió con pocas palabras: “pues yo cancelo total y absolutamente”.