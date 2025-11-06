OFICIAL: Ellos se convierten en los 5 NOMINADOS de La Granja VIP

Hoy se llevó a cabo La Asamblea en La Granja VIP, dinámica en donde cada uno de los granjeros, incluidos los peones y el mismo Capataz, se nominan FRENTE A FRENTE.

De esta Asamblea salieron TRES nominados: Manola Díez, Eleazar Gómez y Alfredo Adame quienes recibieron la mayor cantidad de votos por el resto de los participantes de La Granja VIP. Sin embargo esto NO APLICÓ para Manola, pues hubo una sorpresa: el huevo dorado, el cual contenía un poder nunca antes visto, debían nominar directamente a un QUINTO granjero o granjera, y Fabiola Campomanes tuvo que tomar la decisión de mandar a Manola.

¿Quiénes fueron los primeros 2 nominados de La Granja VIP?

Lola Cortés se convirtió en la primera nominada de la semana después de haber quedado en esta posición gracias a Omahi, quien en su legado dijo que creía que Lola necesitaba salir de La Granja VIP.

Alberto del Río, El Patrón, resultó ser el segundo nominado de la semana, esto después de que se enfrentara en El Duelo a César Doroteo, ambos fueron puestos para este juego bajo la decisión del Capataz de la semana: Sergio Mayer Mori, quien de hecho confesó que su plan era mandar a la nominación a Teo, y no a El Patrón.

Así se dividieron los votos durante La Asamblea

Los 13 granjeros dieron sus votos para nominaciones de la siguiente manera:



César Doroteo nominó a Eleazar Gómez

Lis Vega nominó a Alfredo Adame

Alberto del Río nominó a Alfredo Adame

Sergio Mayer Mori nominó a Eleazar Gómez

Fabiola Campomanes nominó a Manola Díez

La Bea nominó a Eleazar Gómez

Lola Cortés nominó a Alfredo Adame

Kike Mayagoitia nominó a Eleazar Gómez

Jawy Méndez nominó a Eleazar Gómez

Eleazar Gómez nominó a Kike Mayagoitia

Alfredo Adame nominó a Lola Cortés pero ya estaba nominada, así que votó por César Doroteo

Kim Shantal nominó a Eleazar Gómez

Manola Díez nominó a Alfredo Adame

¿Cómo votar para salvar a tu favorito en La Granja VIP?

Las votaciones para salvar a tu granjero o granjera favorita ya están abiertas, y aquí te recordamos que tienes dos plataformas distintas en las cuales puedes emitir tus votos:

Votar a través del sitio web:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota Localiza a tu granjero o granjera favorita Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

Votar a través de la aplicación: