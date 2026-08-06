El IMPRESIONANTE grado de estudios de Carlos Trejo; pocos saben que pasó por la UNAM

En las últimas horas el nombre de Carlos Trejo se volvió tendencia y no es para menos, pues se ha confirmado su participación en La Granja VIP Segunda Temporada, noticia que ya ha emocionado a propios y extraños, pues el cazafantasmas es una de las figuras más enigmáticas de todo México, aunque hay algunos detalles que pocas personas conocen sobre su vida personal.

Si bien, Carlos Trejo ha ganado fama internacional gracias a su trabajo en temas paranormales, a sus libros, su conducción e incluso por su paso en la música, pocas personas conocen su faceta académica, donde fue un estudiante bastante destacado.

¿Cuál es el grado de estudios del cazafantasmas Carlos Trejo?

Aunque muchos pudieran creer que sus dotes para la escritura demostrados en el exitoso libro de Cañitas que le dio la vuelta a todo México en los 90’s fue algo meramente natural, la verdad es que Trejo ha tenido una gran preparación pues cuenta con una licenciatura en derecho por parte de la UNAM así como otra en Comunicaciones por parte de la UNITEC.

Además, el mítico cazafantasmas tiene estudios como contador público así como estudios en la rama de contador público en el Instituto Superior de Estudios Contables y un doctorado Honoris Causa otorgado por distintas instituciones.

¿Cómo fue que Carlos Trejo ganó fama en todo México?

Fue a mediados de la década de los 90's que Carlos Trejo llevó su nombre a cada rincón de México tras la publicación de su aclamado libro "Cañitas", donde relataba sucesos sobre aterradoras posesiones demoniacas y demás eventos paranormales vividos por este.

La publicación de esta obra y su impacto dentro de la cultura mexicana le valieron para despegar su carrera como cazafantasmas, convirtiendose a principios del milenio en una de las figuras más emblemáticas de este tipo de temas sobrenaturales.

Hoy en día Carlos se ha consolidado como una de las figuras del entretenimiento en México gracias a sus múltiples facetas, pero siempre dejando en claro su papel dentro del mundo de los paranormal, por ello, verlo en La Granja VIP Segunda Temporada será algo que NO te querrás perder.