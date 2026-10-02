La “traición” de Manelyk a la Bebeshita terminó por destapar un pleito entre Azalia y Julio Camejo

Estar tarde, como una broma, Kevyn Contreras Bicolor se metió a bañar con Manelyk y Kunno. Azalia Ojeda corrió a contarle a la Bebeshita quien se sintió traicionada porque ha insistido en iniciar una relación con el comediante. Todo se salió de control, pero no solo entre los involucrados en la broma.

Durante la gala del jueves de Salvación Adal Ramones cuestionó a los Granjeros sobre lo que había sucedido y cuando fue turno de Azalia aseguró que lo había visto como una broma y que su intención nunca fue lastimar a la Bebeshita, pero aprovechó para ir contra Julio Camejo.

La negra afirmó que por culpa del actor, Mane, Kunno y la Bebeshita la habían calificado como chismosa y se habían enojado con ella. “Yo así me llevo con Kevyn, mi jugada era en contra de Kevyn y no contra la Bebeshita. Nadie sabía que su relación había tomado un rumbo diferente y Julio fue a calentarles la cabeza con cosas que yo no hice y yo no dije”, dijo Azalia.

Añadió que desde que ingresaron a la La Granja VIP Julio habló mal de ella y lo llamó perro y poco hombre.

Por su parte Julio Camejo declaró: “su nivel de educación es muy bajo, le pido ante el público que cuando se vaya a referir a mí lo haga de una manera respetuosa”.

Azalia Ojeda ENCARA a Julio Camejo al decir que ha hablado a sus espaldas de ella con todos los Granjeros en La Granja VIP |Crédito: La Granja VIP

¿Qué dijeron Mane y Kunno sobre lo sucedido con Bicolor?

En la gala Manelyk y Kunno también pudieron hablar de lo sucedido con Kevyn. Ambos coincidieron en que se trató de una broma, que todo el tiempo estuvieron vestidos y nunca hubo algún sentido de sensualidad.

“Siempre hemos estado jugando y haciendo bromas, para nosotros fue eso, un juego que no sabíamos que se iba a salir de control”, dijo Kunno y añadió que tiene una amistad real con la Bebeshita por lo que le ofrecieron una disculpa ya que no sabían que estaba floreciendo un sentimiento real entre ella y Bicolor.

A su vez, Mane dijo que no intentaba justificarse por lo que también pidió una disculpa a la influencer e insistió en que todo fue una broma.

