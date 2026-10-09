¡El más ELOGIADO! Pascal Nadaud recibe cariñosas palabras de sus compañeros en La Granja VIP

Durante la última cena de los nominados de La Granja VIP, los participantes tuvieron la oportunidad de dedicar unas palabras a sus compañeros antes de la eliminación. Entre recuerdos, agradecimientos y buenos deseos, hubo un granjero que recibió numerosas muestras de cariño y reconocimiento: Pascal Nadaud. Varios de sus compañeros destacaron su forma de ser, las enseñanzas que les ha dejado durante la convivencia y las razones por las que desean que continúe en la competencia.

Azalia Ojeda rompe en llanto en La Granja VIP al dedicarle unas palabras a Pascal Nadaud

¿Qué le dijeron a Pascal Nadaud sus compañeros de La Granja VIP?

Una de las intervenciones más destacadas fue la de Azalia Ojeda, quien reconoció cuánto ha aprendido de Pascal durante su participación en el programa. Al dirigirse a él, habló de su capacidad para enfrentar las dificultades y de las enseñanzas que le ha dejado conocer su historia.

"Todos los días me enseñas cosas muy chingonas, de resiliencia, de amor, de ejemplos", expresó. También aseguró que valora todo lo que ha vivido su compañero y que le gustaría seguir compartiendo tiempo con él. "Yo definitivamente no quiero que te vayas", agregó entre lágrimas.

Ivonne Montero también aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras especiales. La actriz comenzó bromeando con que se había enamorado de Pascal, pero después explicó que siente una conexión con su manera de ser y que encuentra varias cualidades con las que se identifica. "Me identifico mucho contigo en tu esencia, en tu forma de ser, en tu prudencia, en tu sinceridad, en tu integridad como persona", señaló.

Además, Ivonne lo comparó con un burrito trabajador y resistente para describir algunas de las características que admira de él. Antes de terminar su intervención, aseguró que, entre todas las miradas que encuentra en La Granja, la de Pascal es especial para ella.

Kunno agradece el apoyo de Pascal Nadaud durante su semana como Capataz

Otro de los mensajes llegó de Kunno, quien recordó el acompañamiento que recibió de Pascal durante su semana como Capataz. El influencer explicó que, cuando todavía no sabía cómo asumir sus responsabilidades, su compañero fue uno de los primeros en acercarse para animarlo a trabajar.

También mencionó que Pascal lo había salvado anteriormente y expresó su deseo de que el público lo apoye para que pueda permanecer en la competencia. "No sé qué sería de mí esta próxima semana sin uno de mis pilares en este proyecto", confesó.

Ivonne Montero SORPRENDE a Pascal Nadaud en La Granja VIP: “Creo que me enamoré”

Kunno aseguró que lo considera alguien importante en su vida y que no le gustaría perder la oportunidad de seguir compartiendo experiencias con él. Incluso lo llamó su hermano y destacó que su relación va más allá de lo que han vivido dentro del programa.

Por su parte, Rafael Mercadante reconoció la tranquilidad y la disciplina de Pascal. Durante su intervención, destacó la manera en que, desde su perspectiva, ha sabido enfrentar distintas experiencias personales y aprovechar lo aprendido.

"Eres una persona que emana tanta paz y que tiene tanto equilibrio en su vida", le dijo.

Rafa también recordó su desempeño como Capataz y le sugirió escribir un libro para compartir con otras personas su forma de afrontar las dificultades. Además, destacó la pasión con la que habla del rugby y la relación que ha desarrollado con Fernando Lozada.

Aunque Pascal Nadaud recibió numerosas muestras de cariño durante la última cena, su permanencia en La Granja VIP dependerá de la decisión del público. Por ahora, sus compañeros aprovecharon la oportunidad para decirle cuánto valoran su presencia y lo que ha significado para ellos conocerlo.