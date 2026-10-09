La ÚLTIMA CENA en La Granja VIP: ¿Qué se dijeron los granjeros antes de la eliminación?

La última cena de los nominados en La Granja VIP fue una oportunidad para que los granjeros dejaran de lado, por unos momentos, las estrategias del juego y compartieran lo que piensan de sus compañeros nominados. Antes de una nueva eliminación, las celebridades se reunieron alrededor de la mesa para dedicar palabras de cariño, recordar experiencias compartidas y reconocer las diferencias que han surgido durante la convivencia.

Pascal Nadaud, Natalia Alcocer, Julio Camejo, Pimpinela Escarlata y Kevyn “Bicolor” Contreras fueron los protagonistas de una dinámica en la que cada participante tuvo la oportunidad de expresar lo que quería decirles antes de conocer la decisión del público.

Azalia Ojeda rompe en llanto en La Granja VIP al dedicarle unas palabras a Pascal Nadaud

¿Qué se dijeron los granjeros durante la última cena de La Granja VIP?

Uno de los participantes que recibió más palabras de reconocimiento fue Pascal Nadaud. Varios de sus compañeros destacaron su tranquilidad, su manera de relacionarse con los demás y las enseñanzas que, según expresaron, les ha dejado durante la convivencia.

Azalia Ojeda le dedicó unas palabras especialmente personales y reconoció que ha aprendido mucho de él. "Todos los días me enseñas cosas muy chingonas, de resiliencia, de amor, de ejemplos", expresó antes de asegurar que no quería verlo abandonar la competencia.

Ivonne Montero también aprovechó el momento para hablar de Pascal. Después de bromear con que se había enamorado de él, explicó que se identifica con su forma de ser, su prudencia y su sinceridad. Incluso aseguró que su mirada es especial para ella.

Por su parte, Kunno reconoció la importancia que Pascal ha tenido durante su participación, especialmente en su semana como Capataz. El influencer aseguró que lo considera uno de sus principales apoyos y pidió al público que votara para mantenerlo en la competencia. "No sé qué sería de mí esta próxima semana sin uno de mis pilares en este proyecto", confesó.

Julio Camejo, Pimpinela Escarlata y Natalia Alcocer también recibieron mensajes. Julio Camejo escuchó palabras de reconocimiento, pero también algunos consejos. Ivonne Montero destacó que le gusta verlo concentrado en sí mismo y le sugirió dedicar más tiempo a reflexionar sobre lo que quiere y necesita.

Otros granjeros reconocieron su creatividad, sus canciones y su capacidad para convivir, aunque también señalaron que algunas de sus actitudes pueden resultar difíciles para sus compañeros.

En el caso de Pimpinela Escarlata, varios participantes destacaron su trayectoria y la oportunidad de haber compartido experiencias con pimpi. Uno de los recuerdos que surgió fue su participación en una actividad de lucha libre, que algunos describieron como una experiencia muy especial.

Kunno también le agradeció por una conversación que tuvieron mientras se arreglaban y reconoció su importancia para las nuevas generaciones: "Es por personas como tú que hoy en día hay pantalla para personas como yo".

Natalia Alcocer recibió buenos deseos de sus compañeros. Ivonne Montero recordó que su reencuentro no había sido sencillo, pero aseguró que ahora percibe una Natalia diferente y le deseó suerte en la eliminación.

Kunno AGRADECE a Pimpinela Escarlata en La Granja VIP: “Por personas como tú hay pantalla para personas como yo”

También hubo mensajes que destacaron su papel como madre y su disposición para ayudar a otros granjeros. Kunno, por ejemplo, recordó que Natalia fue quien lo animó a cocinar cuando todavía no sabía cómo hacerlo.

Kevyn “Bicolor” Contreras tampoco quedó fuera de las conversaciones. Algunos granjeros reconocieron que su sentido del humor aporta momentos divertidos a la convivencia, aunque admitieron que sus bromas y actitudes no siempre son bien recibidas.

Uno de sus compañeros le dijo que, aunque en ocasiones lo desespera, reconoce que es una buena persona y considera que su presencia es necesaria en La Granja.

Ivonne Montero, por su parte, recordó que en alguna ocasión lo había regañado, pero aclaró que le tiene cariño. También reconoció que, a pesar de sus diferencias, han logrado conectar en distintos momentos.

Así, la última cena terminó con agradecimientos, consejos y buenos deseos para quienes están en riesgo de abandonar La Granja VIP, aunque la decisión sobre quién continuará en la competencia quedará en manos del público.