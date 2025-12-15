El Patrón confirma que “se va a hacer el pachangón” con el “Team Cacaraqueo” después de La Granja VIP
El Patrón reafirmó las promesas que ha hecho junto al “Team Cacaraqueo” en su intención de llegar hasta la final de La Granja VIP.
El Patrón estaba tan emocionado anoche por el regreso de César Doroteo y que el “Team Cacaraqueo” permaneciera junto, que se puso a hacer promesas para cuando termine La Granja VIP. Entre esas promesas hay una gran fiesta y un show de luchas en Chalco, de donde es originaria La Bea.