El Super Trucha sacó los prohibidos para despedirse de la experiencia 24/7 de la Granja VIP Segunda Temporada

El cierre de la transmisión especial previa al inicio formal del reality show dejó momentos cargados de baile, risas y reflexiones sobre la intensa convivencia rural. Durante las últimas horas de la Experiencia 24/7 de La Granja VIP Segunda Temporada , el creador de contenido conocido como El Super Trucha decidió despedirse de la estancia a su muy particular estilo, apoderándose del ambiente con sus mejores pasos de baile antes de cruzar la puerta de salida.

El divertido momento quedó registrado a través de las historias de Instagram de su compañera Paulina del Campo, quien captó a El Super Trucha sacando "los prohibidos" para amainar la nostalgia del cierre. Fiel a la energía alegre que lo caracteriza, el influencer no dejó pasar la oportunidad de bailar una vez más frente a las cámaras, demostrando que la actitud festiva prevaleció pese a las incomodidades del encierro.

Por su parte, Paulina del Campo aprovechó para ofrecer un balance honesto sobre su paso por las instalaciones. La influencer confesó ante sus seguidores que habitar la granja bajo el monitoreo constante representa una vivencia de alta exigencia mental y física. Dijo que es una experiencia muy fuerte “y no me arrepiento, pero lo pensaría dos veces antes de volver a estar encerrada", admitió con franqueza, dejando en claro que el aislamiento y las tareas campestres no son un reto sencillo.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada?

Tras la conclusión de este preámbulo digital con los 14 creadores de contenido, la mesa queda puesta para la llegada del elenco estelar de celebridades. El gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 a las 8 de la noche.

La gala de apertura se transmitirá en vivo por la señal abierta de Azteca UNO, mientras que el monitoreo ininterrumpido 24/7 estará disponible en la plataforma de Disney+.

