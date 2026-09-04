Natalia Alcocer invita a ´las vikingas’ a apoyarla de esta manera en La Granja VIP Segunda Temporada

Con las emociones a flor de piel por el gran inicio de la granja más famosa de la televisión, las estrategias de apoyo fuera de las pantallas han comenzado a tomar fuerza en las plataformas digitales. Fiel a su estilo auténtico y combativo, Natalia Alcocer , apodada como "La Vikinga", se declaró completamente lista para dar la batalla en la segunda temporada de La Granja VIP Segunda Temporada, convocando a su sólida comunidad de seguidoras a sumar fuerzas de una manera muy particular y llena de moda.

A través de un video compartido en redes sociales, la actriz y conductora lanzó una invitación abierta a sus fanáticas —a quienes llama cariñosamente sus ‘vikingas’— para respaldarla durante las semanas de encierro. Como parte de la campaña de apoyo, Alcocer presentó una playera estampada con su propia imagen, invitando a su público a adquirirlas para enviarle sus mejores vibras durante las galas de nominación y eliminación.

Sin embargo, fiel a su gusto por el diseño y la personalización de prendas, Natalia Alcocer no se limitó a mostrar la camiseta convencional. Para dar una lección de estilo, la participante enseñó cómo transformar la pieza básica en un atuendo de alto impacto: añadió un delicado remate de encaje en el borde inferior para convertirla en un sexy vestido alternativo, acentuando la figura con accesorios de inspiración western como un cinturón de hebilla ancha y un tradicional sombrero vaquero, logrando el look campestre ideal para la competencia.

¿Cuándo inicia La Granja VIP Segunda Temporada?

La cuenta regresiva para ver a "La Vikinga" y al resto de las celebridades en acción está por llegar a su fin. El gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre a las 8:00 pm.

La primera transmisión del programa podrá seguirse en vivo por la señal de Azteca UNO en televisión abierta, mientras que el monitoreo ininterrumpido y la cobertura multicámara 24/7 estará disponible mediante la plataforma de streaming Disney+.