¿Jorge Campos estará en La Granja VIP Segunda Temporada? Esto se sabe

El estreno de La Granja VIP Segunda Temporada cada vez está más cerca y siguen las sorpresas sobre esta ambiciosa edición. Y como todavía falta que se revela la identidad de 6 Granjeros, los rumores no se han hecho esperar con posibles candidatos, como la teoría de que Jorge Campos podría formar parte del reality y que ya está causando furor porque se mostraría como nunca antes en toda su carrera.

Con el peculiar sentido del humor que lo caracteriza, el exfutbolista y comentarista deportivo abordó directamente estos rumores. Todo pasó cuando sus colegas de DeporTV se admitieron sorprendidos de verlo entre semana y le cuestionaron si estaba en el foro por alguna razón en especial.

"Siempre sucede algo. No quiero decirlo, porque La Granja VIP no me lo permite, todavía no lo puedo decir", dijo entre risas.

Y a pesar de que Jorge Campos dejó al ire la incógnita de si realmente participará en la Segunda Temporada de La Granja VIP, sí fue muy claro al señalar que, al menos desde su punto de vista, tiene varias cualidades que podrían convertirlo en el Granjero ideal. Esto porque dice saber montar a caballo y no le tiene miedo a las vacas, por lo que no descarta incluso ir de apoyo para mostrar cómo se debe tratar a los animalitos.

Quiénes son TODOS los Granjeros confirmados para La Granja VIP 2026

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Todavía falta que se revelen a más Granjeros y será en el estreno cuando se conozcan todos los nombres.

¿Cuándo empieza La Granja VIP Segunda Temporada? Fecha y horario exactos para ver el estreno

El gran estreno de La Granja VIP 2026 es el domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. También estará disponible por la app y sitio web de Azteca UNO. Mientras que las cámaras de acceso total, se podrán sintonizar por Disney+.

Al igual que en la primera edición, la conducción de La Granja VIP Segunda Temporada estará liderada por Adal Ramones y Kristal Silva; la host digital será Malleza. Mientras que el equipo de los críticos está conformado por Flor Rubio, Ferka, Linet Puente, Rey Grupero, y también se une Alfredo Adame, que tiene toda la experiencia como ganador de la Primera Temporada.