Eleazar Gómez responde si de verdad “se perdió" su niñez. “Trabajo desde los 3 años”
Eleazar Gómez admitió que tiene su “niño interior muy activo”, aunque sí disfrutó su infancia entre los foros de televisión.
Durante el “Vaca Shower” que se organizó el jueves en La Granja VIP, Eleazar Gómez enfrente para hablar sobre su infancia entre los foros de televisión, “haciéndole bromas a los camarógrafos”. También confesó que mucha gente le pregunta si se perdió parte de su niñez, pero él no está de acuerdo.
