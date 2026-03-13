Benditas Mujeres: Leslie Gallardo reveló sus proyectos entre los inexplicable y lo musical

Leslie Gallardo platicó con Olga Mariana en Benditas Mujeres sobre sus próximos proyectos. Entre otras cosas, Leslie Gallardo nos contó de su nuevo podcast, donde ella y un grupo de expertos, contarán historias impactantes de experiencias inexplicables. Además, anticipó que está por comenzar su carrera musical. ¿Cómo será la música, el género y las letras de Leslie Gallardo? ¿Continuará con el teatro musical ¡Checa todo lo que nos contó!