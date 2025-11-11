Eleazar Gómez se pone serio y revela cuál es su estrategia para no ser eliminado de La Granja VIP

Luego de convertirse en el cuarto eliminado de La Granja VIP, Jawy mandó a Eleazar Gómez a eliminación directa como parte de su "legado". Este movimiento tomó por sorpresa a varios de los granjeros, pero no a él, pues admitió que lo veía venir y reafirmó que este tipo de cosas no conseguirán debilitarlo.

Así que completamente decidido a mantenerse en la contienda, el actor tuvo una sincera charla con Lis Vega, una de las pocas concursantes con las que tiene una relación cordial. En esta plática, Eleazar explicó que más allá de preocuparse, sabe que está obligado a ganar el próximo juego de salvación, para así tener la posibilidad de salir de la placa y además mandar a eliminación a otro de sus rivales.

"Lo que tengo que hacer es ganar la salvación. Y aunque suene feo, pues sacar a alguien más", dijo el artista, que en más de una ocasión ha demostrado gran agilidad en las pruebas físicas, lo que le resulta completamente favorecedor para este tipo de retos.

¿Cuántas veces ha estado nominado Eleazar Gómez en La Granja VIP?

El apodo de "eterno nominado" no es en vano, pues en realidad Eleazar Gómez es el único participante de La Granja VIP que ha estado nominado cinco veces consecutivas. Sin embargo, además del apoyo que sigue acumulando por parte del público, él ha hecho lo propio ganando los retos de salvación.

¿Quiénes han sido los eliminados de La Granja VIP?

Hasta el momento, van 4 granjeros expulsados, los cuales no lograron tener votos suficientes.



Carolina Ross, traicionada por Eleazar Gómez.

Sandra Itzel, nominada por sus compañeros.

Omahi, traicionado por Sergio Mayer Mori.

Jawy, traicionado por Eleazar Gómez.

La Granja VIP Además de la renuncia de Lolita Cortés, van cuatro granjeros eliminados en La Granja VIP

Además, el pasado domingo 9 de noviembre, Lolita Cortés decidió abandonar La Granja VIP por los problemas de salud mental que enfrenta. De modo que actualmente son 11 los concursantes que siguen en competencia por ganar el cuantioso premio de dos millones de pesos.

¿Cuándo es la asamblea de nominación en La Granja VIP?

Son los días miércoles cuando se lleva a cabo la "asamblea" en La Granja VIP, donde cada granjero debe darle un punto a un compañero o compañera. Este proceso se lleva a cabo ante la vista de todos, es decir, los participantes tienen que confrontar de manera frontal a sus elegidos y darle las razones por las que no quieren que sigan avanzando hacia la final.