¿Lola Cortés tiene cáncer? Su salida de La Granja VIP encendió las búsquedas en Google

La sorpresiva renuncia de Lola Cortés a La Granja VIP provocó un fuerte impacto dentro del reality, pero también entre los fans que siguen cada detalle del programa. Su emotiva despedida, marcada por una visible crisis emocional y el apoyo incondicional de su hija Dariana, despertó múltiples reacciones en redes sociales. Muchos expresaron solidaridad, al destacar su fortaleza al priorizar su salud, mientras que otros, en cambio, recordaron su imagen firme como la Jueza de Hierro en La Academia, por lo que dudaban de su condición.

¿Por qué se dispararon las búsquedas sobre Lola Cortés en Google?

Horas después de su salida, los temas relacionados con la actriz comenzaron a posicionarse en Google. La audiencia buscó respuestas inmediatas sobre su estado de salud, su familia y su trayectoria. De acuerdo con una revisión en Google Trends, estas fueron las principales búsquedas relacionadas con Lola Cortés:



¿Quién es Dariana Romo?

Edad de Lola Cortés

¿Lola Cortés tiene cáncer?

Hermana de Lola Cortés

¿Qué le pasó a Lola Cortés?

El interés aumentó particularmente por la duda de si padecía alguna enfermedad grave , lo cual impulsó aún más la especulación y el tráfico de búsquedas relacionadas.

¿Qué edad tiene Lola Cortés?Lola Cortés nació el 23 de octubre de 1970. Actualmente tiene 53 años. A lo largo de su carrera ha sido reconocida por su disciplina, talento y carácter fuerte en escenarios de teatro musical y televisión.

¿Qué le pasó a Lola Cortés en La Granja VIP?

Durante su estancia en La Granja VIP, Lola enfrentó un deterioro emocional evidente. Su salud mental comenzó a verse afectada por el encierro y el ritmo del reality. Su hija explicó que la actriz padece Trastorno de Ansiedad, lo que puede desencadenar claustrofobia y ataques de pánico.

Ante este escenario, Lola decidió salir voluntariamente del programa al sentirse cerca del colapso , además de saber que preocupaba a sus compañeros, quienes dedicaban tiempo a tratar de ayudarla para evitar una crisis mayor.

¿Qué tipo de cáncer tiene Lolita Cortés?Aunque en el pasado Lola Cortés ha hablado públicamente sobre haber enfrentado cáncer de mama, su salida de La Granja VIP no estuvo relacionada con esta enfermedad. En esta ocasión, su decisión obedeció estrictamente a un tema de salud mental.

