En la Experiencia 24/7 de La Granja VIP influencers enfrentan lo difícil del reality. “Por eso salen funados”

14 influencers viven la Experiencia 24/7 de La Granja VIP previo al estreno de la segunda temporada. Durante su estadía tuvieron una probadita de lo que significa convertirse en granjero y varios aceptaron que para ellos sería muy difícil permanecer semanas en el reality, por lo que ahora entienden porque algunas celebridades terminan funadas.

En una conversación que mantuvieron Pao Castillo, Maga Castagno, Vale Hernández y Rubén Tuesta, los influencers estuvieron de acuerdo en que pasar varias semanas confinados y realizando todas las actividades propias del programa no es sencillo.

El grupo que actualmente se encuentra en La Granja únicamente pasó una noche en las instalaciones. Sin embargo, se enfrentaron a muchos de los retos y tensiones que las 20 celebridades vivirán cada día durante la segunda temporada. Por ejemplo, hubo desafíos, nominaciones, enfrentamientos y, por supuesto, exposición a múltiples cámaras.

"Si está muy cañón, ahora veo porque salen funados", dijo Pao Castillo quien explicó que después de tanto tiempo no se puede mantener la buena vibra, "la batería social se acaba".

Por su parte Vale Hernández dijo que al inicio sí se percataba de todas las cámaras, pero con el tiempo se termina por olvidar que millones de personas los están viendo. Rubén Tuesta estuvo de acuerdo y opinó que por eso muchos bajan la guardia y habla de cosas que se hacen virales.

Además de la exposición, Vale dijo que el confinamiento no le fue sencillo porque el lugar está fuertemente iluminado.

Está por comenzar la segunda temporada de La granja VIP

La experiencia de los influencers no es nada en comparación con lo que les espera a los granjeros cuando de inicio la segunda temporada. El reality arrancará el próximo domingo 6 de septiembre a las 8 p.m.

Hasta ese día se dará a conocer la lista final de las 20 celebridades que participarán en la competencia. Todos, además de permanecer en exposición constante, renunciarán a las comodidades para realizar labores del campo.

