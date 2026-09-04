En la Experiencia 24/7 de la Granja VIP segunda temporada temen a la venganza de los peones

Durante la Experiencia 24/7 de La Granja VIP segunda temporada las bromas y venganzas no se hicieron esperar. Luego de convertirse en los peones, Yael Fernández, Luis Ángel Robalo y Abelardo Bobadilla decidieron esconder algunos colchones y desordenar la habitación principal sin imaginar que ellos sufrirían lo mismo.

Tras la fiesta, mientras algunos de los peones dormían en la casa principal, varios de los influencers decidieron vengarse y sacar todas sus cobijas, zapatos y maletas del granero.

Sin embargo, poco después quienes hicieron la jugada comenzaron a especular sobre lo que podía esperarles a la mañana siguiente. Dijeron que no tienen la intención de comer nada preparado por los peones.

Y es que como parte de sus tareas, los peones tienen que preparar el desayuno para todos, por lo que muchos dijeron que preferían comer cereal y solo tomar un café antes que exponerse a una venganza más.

Ser peón en La Granja VIP no es fácil

Más allá de los juegos y venganzas entre los influencers, la realidad es que el rol de peón es uno de los más temidos en La Granja.

Tras una dinámica de votación, se elige a las personas que a lo largo de la semana deben abandonar la casa principal y dormir en el granero en donde hay camas de paja, además tienen que bañarse al aire libre.

No solo eso, los peones también deben levantarse más temprano que el resto de los participantes, recolectar los huevos de las gallinas, ordeñar las vacas y preparar el desayuno para todos.

Cuando inicia la segunda temporada de La granja VIP

Este domingo 6 de septiembre arranca formalmente La Granja VIP segunda temporada. El programa será conducido por Adal Ramones y Kristal Silva e inicia a las 8 p.m.

Todavía quedan muchas sorpresas por descubrir, entre ellas, la identidad de los últimos seis participantes. Hasta ahora, la lista de confirmados es:

