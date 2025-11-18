ÚLTIMA HORA: Este es la primer nominada de La Granja VIP por el Legado de Manola Díez

Este lunes dimos por iniciada la sexta semana de La Granja VIP y podemos decir que nuestros granjeros “ya saben a qué le están tirando”, pues estos últimos días hemos vivido mucha tensión y momentos emotivos, además de sorpresa pues en este reality TODO puede pasar.

El el público decidió y la eliminada durante la noche de Gala de ayer, domingo 16 de noviembre, fue Manola Díez, quien nos dejó grandes momentos y aunque se ganó el corazón de muchos televidentes, no pudo conseguir su permanencia, aunque al salir ha dejado su Legado.

¿A quién nominó Manola Diéz con su Legado?

Quizá para muchos se veían venir y para otros fue sorpresa, pues las alianzas cada vez toman más forma en La Granja VIP y como último acto, Manola eligió a Kim Shantal como su nominada, condicionando así su permanencia dentro de este reality show que está atrapando a todo el público de México.

Si bien, Manola se hizo de algunas “enemistades” jugando durante su estancia en La Granja VIP, las más recordadas son las tensiones que tuvo con Kim durante algunas semanas, con Sergio Mayer Mori por el video que pudo ver durante sus últimos en La Tentación del domingo de Gala, aunque sus enfrentamientos contra Alfredo Adame son unos de los más recordados pues ambos habían iniciado como grandes aliados y su relación es de hace años.

¿Cuándo conoceremos a los nominados de la semana en La Granja VIP?

Este martes podremos saber quién es el segundo nominado de la semana, a través de El Duelo, donde la Capataz Fabiola Campomanes elegirá a un granjero y un peón que deben enfrentarse.

El miércoles, habrá dos nominados más con motivo de La Asamblea, donde subirán a la placa los granjeros que reciban más votos de sus compañeros.

El jueves, solo uno de los nominados puede ganar La Salvación y saldrá automáticamente de la lista y esta misma persona tendrá la oportunidad de salvar a alguien más el viernes, en La Traición, pero debe colocar en ese mismo lugar a otro granjero.

¿Qué nos esperará para esta nueva semana? ¡No te pierdas La Granja VIP a través de la señal de Azteca UNO de lunes a viernes en punto de las 9:00 pm o sigue la transmisión a través de nuestro sitio web oficial o App EnVivo de TV Azteca.

