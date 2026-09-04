Experiencia 24/7 La Granja VIP Segunda Temporada: Pao Castillo revela las razones de salud que no le permiten beber alcohol

Como parte de la Experiencia 24/7 de La Granja VIP, los 14 influencers que participaron previo al arranque de la segunda temporada disfrutaron de una fiesta durante la cual Pao Castillo confesó las razones por las cuales no puede beber alcohol.

La influencer compartió que sufre de depresión y ansiedad, razón por la cual está medicada, lo que le impide tomar bebidas alcohólicas.

Sin embargo, dijo que para vivir la Experiencia en la Granja VIP, pidió autorización a su médico para no tomar su medicamento y poder compartir con sus compañeros un par de tragos.

Continuó diciendo que llevaba año y medio medicada, pero cometió el error de dejar su tratamiento durante seis meses. No obstante, en las últimas dos semanas retomó su medicación y, aunque sufre altas y bajas dijo sentirse bien.

Influencers disfrutan de fiesta en La Granja VIP previo a la segunda temporada

Los influencers que participan en la Experiencia de la Granja VIP segunda temporada gozaron de una fiesta con platillos mexicanos, tequila y cerveza.

Los únicos que no pudieron disfrutar de todo lo que estaba preparado fueron los peones Ross Berry, Luis Ángel Robelo, Abelardo Bobadilla y Yael Fernández quienes por sus restricciones solo podían comer de lo que estaba dispuesto en su mesa.

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Está por iniciar la segunda temporada de La Granja VIP

Aunque los influences están dando de qué hablar durante su participación en la Experiencia 24/7 el verdadero reality iniciará el próximo domingo 6 de septiembre a las 8 pm cuando serán confirmados los 20 famosos que entrarán a La Granja.

Hasta ahora la lista incluye a:



Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras “El Bicolor”

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis “La Bebeshita”

Abigail Pak “La Coreañera”

Natalia Alcocer

Manelyk González

El programa será conducido por Adal Ramones y Kristal Silva. A su vez Linet Puente, Flor Rubio, Ferka, El Rey Grupero y Alfredo Adame serán los críticos en esta edición.

