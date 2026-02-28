7 diseños de uñas Princess Nails que serán tendencia

Las Princess Nails son un estilo de manicura minimalista, delicada y con un toque sofisticado. Estas son las preferidas para la temporada de primavera ya que se inspira en la estética royal, lujo silencioso y belleza atemporal. Ten en cuenta que para lograrlas debes apostar por tonos suaves, detalles sutiles y brillos estratégicos, pero evita los excesos.

Los estilos simples están tomando mucha relevancia ya que son simples y refinados. Además, estos diseños son versátiles por lo que puedes combinarlo como quieras y lucirás muy hermosa.

¿Cuáles son los mejores diseños de Princess Nails?

Estos estilos son muy refinados por lo que no debes caer en los excesos. Los diseños más destacados de las Princess Nails son:

Manicura francesa con pedrería

Las uñas francesas son un estilo que no pasa de moda, pero se va reinventando. En este caso nos inclinamos por una base natural, líneas blancas y el agregado de pedrería.

Es una manicura sofisticada.|Pinterest

Manicura con detalles en dorado

Otra de las opciones es la de utilizar una base clara y sobre ella tendrás que hacer algunas líneas en color dorado.

Princess nails|Pinterest

Uñas blancas con glitter

En este caso nos encontramos con unas uñas con base color blanca y sobre ella hacer una fina línea de brillo que culmina en un corazón.

El glitter eleva el diseño.|Pinterest

Uña con pedrería

Aquí tenemos una manicura que consta de una base nude y sobre ella colocar algunas pequeñas piedras de manera estratégica.

Los puntos son estratégicos.|Pinterest

Uñas nude con unión de puntos

Para este diseño tienes que utilizar una base nude y sobre ella colocar algunos puntos que se unen por medio de una fina línea.

Un toque sofisticado.|Pinterest

Manicura francesa con toques dorados

Aquí nos volvemos a encontrar con una manicura francesa, pero en este caso lo que ocurre es que se suplanta la línea blanca por una dorada.

Manicura princess nails.|Pinterest

Uñas doradas con detalle de sol

Por último, tenemos esta manicura que consiste en utilizar una base nude y sobre una de ellas dibujar un sol minimalista. En las demás puedes hacer una reversión de la manicura francesa.