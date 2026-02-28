5 diseños de uñas cat eye para lucir elegante

La manicura nos sigue sorprendiendo con sus increíbles diseños por lo que nos está avisando que para esta temporada las uñas cat eye serán de las más demandadas. Este es un estilo que comenzó de manera muy tímida, pero que ha ido ganando mucho terreno.

Estos diseños tienen luminosidad y un destello que lo caracteriza. Cabe destacar que el estilo traído de Corea se puede combinar con diferentes diseños de uñas por lo que quedarás elegante y con resultados increíbles.

¿Cuáles sin los diseños de uñas cat eye?

Primero tenemos que mencionar que la manicura cat eye se caracteriza por tener un efecto visual que se asemeja a los ojos de los gatos, son cristalinos, intensos y luminosos. Este acabado se logra por medio de esmaltes magnéticos que cambian de tonalidad con el movimiento y según la luz.

Los diseños que aquí te vamos a mostrar son ideales para que puedas lucir en eventos importantes y en la primavera quedan más que bien. La luz más intensa hace que estos estilos se vean espléndidos.

Violeta metalizado

El primero de los diseños que va a ser de los preferidos en la primavera es la violeta en versión metalizada con efecto cat eye ya que es una auténtica maravilla visual. Este es un tono frío muy elegante y cuando mueves las manos pues verás la verdadera magia.

Mitad y mitad

Puedes jugar con dos tonos del mismo color para poder obtener el efecto ojo de gato de una forma minimalista y con efecto visual impactante. Lo que tienes que hacer es aplicar hasta la mitad de la uña un tono y en la otra mitad hasta las puntas otro tono. Sofisticación y originalidad en un mismo diseño.

Manicura francesa ojos de gato

Luego nos encontramos con otro diseño cat eye que se combina con la manicura francesa clásica. Este estilo es muy elegante, femenino, luminoso e hipnótico. Verás como todos se fijan en tus hermosas manos.

Ojos de gato degradado

Aquí tenemos un hermoso diseño que nos recuerda a las esmeraldas por lo que se combina perfectamente con el ojo de gato y un degradado estilo baby boomer. Es un hermoso estilo que brinda sofisticación por lo que te verás muy auténtica.

Ojos de gato con adornos metálicos

Por último, tenemos estas uñas coreanas que se potencia con diferentes adornos metalizados. Las estrellas y las lunas son sus decoraciones favoritas por ese efecto más místico que casa a la perfección con la profundidad de las cat eye nails.